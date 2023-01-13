膠袋徵費｜買餸唔怕濕笠笠 IKEA員工私心推介環保袋/防水袋/食物盒

膠袋徵費最近由$0.5提高至最低$1，同時取消盛載冰凍或冷凍食品的豁免。不論是落街買餸，還是買杯飲品和麵包醫肚，都要外買膠袋。IKEA員工就私心推介幾款最抵用及方便的環保購物袋和食物容器，更有部分正進行特價優惠，讓大家輕鬆出行，環保又慳錢。

環保買餸三寶 唔怕 濕笠笠 買魚買凍肉一定濕笠笠，IKEA提出密實袋、防水袋及購物袋「環保買餸三寶」：ISTAD密實袋有不同尺寸，摺疊起來細小，適合存放不同大小的蔬菜、水果、急凍肉類等食品，讓食物保持新鮮，更耐熱高達50°C，可再次密封和重用。現購買ISTAD密實袋更享組合優惠：任選3件或以上即享85折。而RENSARE防水袋可直接用來放水果或冷藏食品，不怕滲水，亦易於存放。SÄCKKÄRRA系列購物袋附有手提和長肩帶，買了大量食材亦不會狼狽，而且材質容易清潔，只需用水沖洗並晾乾，不怕污跡。現時所有尺寸、圖案更清一色$9.9，優惠期到2023年1月31日，售完即止！

食物袋及容器 買小食必備 筆者身邊愈來愈多人帶盒買食物，在小食店、便利店買麵包及各類熟食小吃，不妨選用食物袋及食物盒。PRUTA食物盒(3件裝)及FLADDRIG餐盒袋均只售$9.9：PRUTA食物盒適合存放多種食品，輕巧又不怕滲漏；FLADDRIG餐盒袋亦不怕污跡。如果需要保溫，則可選擇可以放置不同大小急凍食品的FRAKTA保溫袋，造型更是跟IKEA經典藍袋一樣。召外，小尺寸的ISTAD密實袋也非常適合上班或上學時，出門買個麵包做早餐。