自助式美容店V Beauty Me Time Space 新張限定$1升級人手按摩/面膜時間

V Beauty Me Time Space由一位90後女生Veronica Choi創立，她表示創立品牌的動機，一切源於「社恐」。她解釋道，以前去美容院，經常遇到強烈的壓迫推銷，令她無法真正享受放鬆，因此，她渴望開設一間真正能讓人放鬆同時能讓人變得更美的地方。她希望透過品牌推翻美容業舊有思想，遠離傳統的美容顧問推銷，推崇自主消費，主打自助式美容。由選購服務到進行療程，均由自己動手，全權掌握在顧客手中，讓客人在無壓力的環境下享受美容Me Time。V Beauty所有美容儀器和設備均採用原廠正版，提供多款美容療程選擇，顧客需透過點餐機自選療程，及後會有專人教授儀器的使用方法，儀器附近會放置使用指南，如有需要亦可按鈴協助。如不想動手，只需在點餐機選購服務時，升級由美容師提供服務，由經驗豐富的美容師為你進行療程，有需要的話，美容師亦會提供專業意見，確保客人獲得最佳效果。新張期內，店舖限定優惠只需$100即享精選療程二選一，更有$1升級人手按摩肩頸、眼或有敷面膜時間。
點餐機自助落單 無壓力無拘束 自助式美容全流程
無論是你是社交絕緣體、忙裡偷閒或突然心血來潮，都可以walk in來到V Beauty進行自助式美容，進行療程前需先透過點餐機選購。收費模式亦有分單次收費、自主療程次數、月費會員計劃及季費會員計劃等。除此之外，顧客亦可因應個人喜好升級美容師服務。
自助式美容全流程：
Step 1：填妥問卷
Step 2：美容師了解皮膚狀況，並建議可自助的療程
Step 3：擺放個人物品
Step 4：自行領取個人需要用品
Step 5：專人教授十分鐘儀器操作講解，如手法、過程及注意事項
Step 6：進行自助式療程 (儀器附近會放置使用指南，如有需要亦可按鈴協助)
Step 7：完成後領取個人物品
Step 8：美容師了解療程後感受和填寫意見表
特設自助養生花茶及香薰區 舒適享受寧靜一刻
V Beauty特設自助養生花茶及香薰區，免費提供給蒞臨的客人，在這裡舒適自在地放鬆身心。自助養生花茶有4款花茶可供選擇，包括黃耆當歸參枸杞紅棗茶、菊花枸杞金銀花枸杞清組合花茶、桑葚黑枸杞紅棗乾茶、羅漢果金銀花茶等。而香薰區則提供5款精油，包括檀香、玫瑰、甜橙、百合、茉莉花，客人可揀選喜歡的精油滴入擴香石或掌心，即使進房亦能聞到令人放鬆心情的香薰氣味。
新張限定優惠 只需$1升級人手按摩/面膜時間
為慶祝新店開業，V Beauty推出凡新客戶以$100即享精選自助療程乙次，可選療程包括Aqua peel亮肌導入(原價$380)或Agafar point plus細胞機(原價$780)及加送自選精華乙枝，更有$1升級人手按摩肩頸、眼或有敷面膜時間，優惠期由即日起至5月31日。
V Beauty自助式美容
地址：旺角荷李活商業中心801室
電話：5726 9092
營業時間：12:00 - 21:00(Last Booking:20:00)