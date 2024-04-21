自助式美容店V Beauty Me Time Space 新張限定$1升級人手按摩/面膜時間

V Beauty Me Time Space由一位90後女生Veronica Choi創立，她表示創立品牌的動機，一切源於「社恐」。她解釋道，以前去美容院，經常遇到強烈的壓迫推銷，令她無法真正享受放鬆，因此，她渴望開設一間真正能讓人放鬆同時能讓人變得更美的地方。她希望透過品牌推翻美容業舊有思想，遠離傳統的美容顧問推銷，推崇自主消費，主打自助式美容。由選購服務到進行療程，均由自己動手，全權掌握在顧客手中，讓客人在無壓力的環境下享受美容Me Time。V Beauty所有美容儀器和設備均採用原廠正版，提供多款美容療程選擇，顧客需透過點餐機自選療程，及後會有專人教授儀器的使用方法，儀器附近會放置使用指南，如有需要亦可按鈴協助。如不想動手，只需在點餐機選購服務時，升級由美容師提供服務，由經驗豐富的美容師為你進行療程，有需要的話，美容師亦會提供專業意見，確保客人獲得最佳效果。新張期內，店舖限定優惠只需$100即享精選療程二選一，更有$1升級人手按摩肩頸、眼或有敷面膜時間。