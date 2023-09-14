自助餐優惠丨逸東酒店普慶餐廳自助晚餐 人均$314起！任食生蠔/波士頓龍蝦/麵包蟹/松葉蟹腳

又有自助餐限時優惠，9月10月11月都適用！KKday 推出逸東酒店普慶餐廳自助晚餐買二送二，平均每人$314起就可以任食生蠔、松葉蟹腳、波士頓龍蝦、烤扇貝、火焰卜卜蜆等。9月15日中午12點開搶，即睇優惠詳情！
除招牌的海鮮冷盤如生蠔、松葉蟹腳、波士頓龍蝦鉗、麵包蟹、小龍蝦、海蝦及翡翠螺等在不同時段供應，當然不少得一系列環球海鮮美饌，特別搜羅世界各地的時令海鮮炮 製，焦點菜式包括即蒸活波士頓龍蝦、泰式青檸蒸魚、辣椒芫茜烤扇貝、韓式火焰卜卜蜆及清酒香草牛油蒸青口等輪流上場，品嚐不同風味的海鮮美食！
亞洲美食專區更全新增設即席炮製的意大利薄餅，輪流供應多款特色薄餅，如大阪燒海 鮮薄餅、泰式沙嗲蝦薄餅及照燒雞肉薄餅等。
甜品部分亦精選了多款特色甜點，如即製梳乎厘、台式芒果夏洛蒂蛋糕、威士忌朱古力蛋糕及紅酒燴梨等，為海鮮之旅完美作結！
【KKday 獨家快閃限量搶–買二送二】「普慶海鮮舫」3 小時自助晚餐
KKday 優惠：星期一至四 $1,382/4 位，平均 $345.5/位 (原價 $2,764/4 位)
星期五至日 $1,563/4 位，平均 $384/位 (原價 $3,072/4 位)
（已包括加一服務費）
優惠網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/120099?cid=13367
【快閃優惠 – 第二位半價】「普慶海鮮舫」3 小時自助晚餐
KKday 優惠：星期一至四 $1,036/2 位，平均 $518/位 (原價 $1,382/2 位)
星期五至日 $1,152/2 位，平均 $576/位 (原價 $1,536/2 位)
（已包括加一服務費）
優惠網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/120099?cid=13367
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) ：2023 年 9 月 15 日 12:00 至 9 月 21 日 23:59
用餐日期：2023 年 9 月 17 日至 11 月 30 日
用餐時間：18:30 – 21:30
地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店 B1 樓層 -普慶餐廳