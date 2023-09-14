自助餐優惠丨逸東酒店普慶餐廳自助晚餐 人均$314起！任食生蠔/波士頓龍蝦/麵包蟹/松葉蟹腳

除招牌的海鮮冷盤如生蠔、松葉蟹腳、波士頓龍蝦鉗、麵包蟹、小龍蝦、海蝦及翡翠螺等在不同時段供應，當然不少得一系列環球海鮮美饌，特別搜羅世界各地的時令海鮮炮 製，焦點菜式包括即蒸活波士頓龍蝦、泰式青檸蒸魚、辣椒芫茜烤扇貝、韓式火焰卜卜蜆及清酒香草牛油蒸青口等輪流上場，品嚐不同風味的海鮮美食！

亞洲美食專區更全新增設即席炮製的意大利薄餅，輪流供應多款特色薄餅，如大阪燒海 鮮薄餅、泰式沙嗲蝦薄餅及照燒雞肉薄餅等。

甜品部分亦精選了多款特色甜點，如即製梳乎厘、台式芒果夏洛蒂蛋糕、威士忌朱古力蛋糕及紅酒燴梨等，為海鮮之旅完美作結！