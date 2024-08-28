自助餐優惠｜九龍海逸君綽酒店全新自助餐買2送1 人均$542任食法國/愛爾蘭生蠔

九龍海逸君綽酒店The Promenade九月呈獻全新主題，生蠔龍蝦「海洋盛宴」自助晚餐，無限量供應今季當造的兩款法國及愛爾蘭生蠔，平日晚上更有現場音樂表演！現時更享買二送一優惠，人均低至$542，想知詳請即睇內文！

嚴選今季當造的兩款法國及愛爾蘭生蠔無限量供應，讓濃郁的蠔味及海水餘韻停留於口腔內縈繞不散，為是夜「蠔」宴揭開序幕。行政總廚更以鮮蠔入饌，別出心裁設計多款精彩熱葷菜式，包括：避風塘酥炸生蠔、砵酒焗蠔、天婦羅炸蠔及煙肉焗蠔等。

還有各款矜貴海鮮及招牌美食，如薑蔥炒鮮龍蝦、汁煮鮮鮑魚、紅燒花膠、香煎鴨肝、蒲燒鰻魚、燒加拿大有骨牛肉、無限量供應的凍海鮮及多款上乘刺身如阿根廷紅蝦、北海道帶子及油甘魚等。最後，以期間限定的乳酪蛋糕、士多啤梨白桃卷、榴槤蛋糕、芒果拿破崙及多達十款Mövenpick雪糕等精緻美味的甜品完美地作結這頓滋味盛宴！

推介美食

凍海鮮：即開新鮮生蠔(法國及愛爾蘭) 、紅楚蟹、麵包蟹、上乘刺身、三文魚籽、阿根廷紅蝦、北海道帶子、北寄貝

海鮮美饌：避風塘酥炸生蠔、蠔仔肉碎粥、砵酒焗蠔、天婦羅炸蠔、煙肉焗蠔、薑蔥炒鮮龍蝦、紅燒花膠

精選熱葷：玉子燒、章魚燒、汁煮鮮鮑魚、香煎鴨肝、有骨燒牛肉、紅酒燴牛尾、汁煮和牛牛舌、蒲燒鰻魚、烤羊架、即製小籠包

甜品：乳酪蛋糕、士多啤梨白桃卷、榴槤蛋糕、班蘭榴槤布甸、蘋果金寶、芒果拿破崙、蓮蓉西米布甸、豆腐花、10款Mövenpick雪糕

包括無限量暢飲紅白餐酒，精選啤酒，果汁及汽水。自助餐食物輪流供應, 如有更改，恕不另行通知。

逢週一至週五“Music Walker” 為你作現場音樂表演 : 19:00 – 20:15 & 20:30 – 21:30