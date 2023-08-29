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2023-08-29 19:30:00

自助餐優惠｜君悅酒店Tiffin茶園/The Grill自助餐買二送二 炭火烤肉/即開生蠔/自選龍蝦煮法/威靈頓牛

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自助餐優惠｜君悅酒店Tiffin茶園/The Grill自助餐買二送二 炭火烤肉/即開生蠔/自選龍蝦煮法/威靈頓牛

自助餐優惠｜君悅酒店Tiffin茶園/The Grill自助餐買二送二 炭火烤肉/即開生蠔/自選龍蝦煮法/威靈頓牛

香港君悅酒店的The GrillTiffin茶園的自助晚餐，在KKday推出買二送二！前者主打即席以炭火烤製的各式烤肉，必吃的包括西班牙烤乳豬、炭燒西冷牛扒、烤啤酒雞和紐西蘭羊架；後者更有多款即開生蠔、鮮味蟹腳等冰凍海鮮，還有香草焗帶子、法式焗田螺、以及現場即切的香烤羊架及招牌威靈頓牛柳等，各位「食肉獸」不要錯過！而君悅酒店的Grand Café 咖啡廳自助晚餐亦有9折優惠，再送出月餅禮盒，十分應節！今次優惠將於今日(8 月30 日)12：00開搶，想食的朋友記得趁lunch hour入手！

The Grill重頭戲當然不能缺少即席以炭火烤製的各式烤肉

The Grill重頭戲當然不能缺少即席以炭火烤製的各式烤肉

香港君悅酒店The Grill買二送二 露天池畔餐廳燒烤自助晚餐

露天池畔餐廳供應自選燒烤美食、新鮮蔬果特飲及特選冰茶。燒烤晚餐呈獻新鮮沙律、烤肉及海鮮，以及多款美味甜品，包括多種新鮮凍海鮮如大西洋龍蝦、帶子和自家製煙燻三文魚等，以及一系列清新開胃的特製沙律。重頭戲當然不能缺少即席以炭火烤製的各式烤肉，推介有食肉獸必吃的西班牙烤乳豬、炭燒西冷牛扒、烤啤酒雞和紐西蘭羊架等；鮮嫩的烤海鮮如炭燒香辣虎蝦和越式魷魚等亦絕對值得一試。

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香港君悅酒店The Grill買二送二 露天池畔餐廳燒烤自助晚餐

香港君悅酒店The Grill買二送二 露天池畔餐廳燒烤自助晚餐

KKday 獨家限量搶 –買二送二】

「龍蝦．帶子．西班牙烤乳豬」燒烤自助晚餐

KKday 優惠：$1,436/4位，平均$359/位（原價 $658/位）（已包括加一服務費）

KKday 獨家限量搶 –第二位半價】

「龍蝦．帶子．西班牙烤乳豬」燒烤自助晚餐

KKday 優惠：$1,017/2位，平均$508.5/位（原價$658/位）（已包括加一服務費）

 

用餐時間：18:00 22:00

用餐日期：202391日至930

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-/product/127358?cid=13367

香港君悅酒店Tiffin茶園自助午餐 85折再送茶園下午茶

茶園的自助午餐主打歐陸佳餚，嚴選上乘的時令、有機食材入饌，主打美食包括冰鎮環球海鮮(雪蟹腳、海螺、虎蝦等)、自家製煙燻挪威三文魚、自家製肝醬、是日即切烤肉(烤羊架、西冷牛扒等)及炸魚薯條。自助午餐亦特別配合茶園傳統，加入多款經典印度美食。茶園向來以甜品聞名，自助午餐亦供應多款蛋糕甜點及多達10款自家製雪糕，以甜蜜滋味為午後盛宴作結。

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KKday 獨家限量搶 85 折再送茶園下午茶】

「雪蟹腳．烤羊架．自家製雪糕」自助午餐再送茶園精緻外賣下午茶

KKday 優惠：$984/2位起，平均$492/位（原價$570/位）（已包括加一服務費）

*送茶園外賣下午茶一套（價值$458/組），於用餐後領取

KKday 獨家限量搶 85 折再送月餅禮盒】

「雪蟹腳．烤羊架．自家製雪糕」自助午餐再送港灣壹號精品月餅禮盒

KKday優惠：$1,968/4位起，平均$492/位（原價$570/位）（已包括加一服務費）

*送港灣壹號精品月餅禮盒，包括迷你裝奶皇月餅2 件、迷你裝子薑奶皇2 件、迷你裝海鹽柚子奶皇2

用餐時間：12:00 14:30

香港君悅酒店Tiffin茶園歐陸自助晚餐 第二位半價

茶園的歐陸自助晚餐，除了多款即開生蠔、鮮味蟹腳等冰凍海鮮，主廚亦特別選用時令食材，更加入夏日元素，以清新的夏季食材入饌炮製多款歐陸特色美食，包括香草焗帶子、法式焗田螺、以及現場即切的香烤羊架及招牌威靈頓牛柳等。當然也不能錯過為每位賓客送上的原隻生猛龍蝦，賓客可自選烹調方式，廚師將即叫即煮，新鮮炮製原隻滋味龍蝦菜式。

香港君悅酒店Tiffin茶園歐陸自助晚餐 第二位半價 香港君悅酒店Tiffin茶園歐陸自助晚餐 第二位半價

KKday 獨家限量搶–第2位半價】「生蠔．蟹腳．原隻龍蝦」歐陸自助晚餐

KKday 優惠：$1,340/2位起，平均$670/位（原價$867/位）（已包括加一服務費）

KKday 獨家限量搶–9折再送月餅禮盒】

「生蠔．蟹腳．原隻龍蝦」歐陸自助晚餐送港灣壹號精品月餅禮盒

KKday 優惠：$3,152/4位，平均$788/位（原價$867/位）（已包括加一服務費）

*送港灣壹號精品月餅禮盒，包括迷你裝奶皇月餅2件、迷你裝子薑奶皇2件、迷你裝海鹽柚子奶皇2

用餐時間：18:00 22:00

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-/product/126631?cid=13367

香港君悅酒店Grand Café 咖啡廳自助晚餐 9折再送月餅禮盒

咖啡廳首度聯同酒店內多間享負盛名的餐廳推出全新自助晚餐，讓食客一次過盡享各間特色餐廳的經典招牌名菜。咖啡廳的「君悅薈萃」自助晚餐包括來自酒店四間最具代表性的餐廳的招牌菜式，由 Grissini 的意大利專區開始，客人可以品嚐到各種傳統意大利冷盤、手工芝士和即煮意粉。食肉獸當然不能錯過Grand Hyatt Steakhouse 於燒烤區呈獻的頂級T 骨牛扒、斧頭扒等各種優質牛扒。

亞洲美食方面，港灣壹號將為饗客帶來其招牌經典粵菜，客人還可品嚐到鹿悅日本餐廳的即炸天婦羅，新鮮即製的和牛烏冬，以及由壽司師傅巧手炮製的時令壽司和魚生。咖啡廳原有的特色美食亦會繼續供應，包括馳名的海南雞飯和優質冰鎮海鮮；嗜甜的賓客亦可品嚐四間餐廳的招牌甜點，如 Grissini 的意大利tiramisu 芝士餅及港灣壹號著名的芒果凍布甸。

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亞洲美食方面，港灣壹號將為饗客帶來其招牌經典粵菜，客人還可品嚐到鹿悅日本餐廳的即炸天婦羅，新鮮即製的和牛烏冬，以及由壽司師傅巧手炮製的時令壽司和魚生。咖啡廳原有的特色美食亦會繼續供應，包括馳名的海南雞飯和優質冰鎮海鮮；嗜甜的賓客亦可品嚐四間餐廳的招牌甜點，如 Grissini 的意大利tiramisu 芝士餅及港灣壹號著名的芒果凍布甸。

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KKday 獨家限量搶 9 折再送月餅禮盒】

「君悅薈萃」主題自助晚餐再送港灣壹號精品月餅禮盒

KKday 優惠：$3,112/4位，平均$778/位（原價$856/位）（已包括加一服務費）

*送港灣壹號精品月餅禮盒，包括迷你裝奶皇月餅2件、迷你裝子薑奶皇2件、迷你裝海鹽柚子奶皇2

用餐時間：18:00 22:00

用餐日期：202391日至930

優惠日期（預訂期）：202383012:009523:59

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-/product/125856?cid=13367

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