喜來登酒店咖啡廳The Café自助餐低至8折，「環球海鮮嚐鮮盛宴」嚴選一系列時令環球海鮮，低至$250起歎即開生蠔、蟹腳、香辣小龍蝦及黑安格斯牛西冷等，立即睇內文了解詳請！
自助午餐精選：
冰鎮海鮮：即開時令生蠔、蟹腳、麵包蟹、大蝦、青口、螺、蜆
刺身和壽司：吞拿魚、阿根廷紅蝦、鱆紅魚、油甘魚、肥厚鮮帶子
亞洲風味美食：日式黃金焗蠔、馬來西亞海鮮叻沙、韓國泡菜海鮮鍋、香辣小龍蝦鍋、印度咖喱、廣東點心、清蒸沙巴躉、港式黄金蝦、咕嚕肉、馳名豬腳薑
環球熱食：即切烤黑安格斯牛西冷、香煎慢煮羊腿、烤日本黑豚肉扒、西京鱈魚、清酒煮蜆、印度咖喱配印度烤餅、泰式虎蝦串燒、日式免治雞肉串
甜品：芒果糯米飯、泰式奶茶蛋糕卷、港式阿華田蛋糕卷、日式抺荼蛋糕卷、東南亞地道斑蘭蛋糕卷
【KKday 快閃限量搶 –85 折】「環球海鮮嚐鮮盛宴」自助午餐（12:00 – 14:30）
KKday 優惠: 星期一至五 成人HK$276/位，小童HK$138/位
（原價 成人HK$405/位，小童HK$203/位）
星期六至日 成人HK$351/位，小童HK$176/位
（原價 成人HK$515/位，小童HK$258/位）（已包括原價加一服務費）
立即預訂：請按此
自助晚餐精選：
冰鎮海鮮：波士頓龍蝦、即開時令生蠔、蟹腳、麵包蟹、大蝦、青口、螺、蜆
刺身和壽司：吞拿魚、阿根廷紅蝦、鱆紅魚、油甘魚、肥厚鮮帶子
亞洲風味美食：日式黃金焗蠔、馬來西亞海鮮叻沙、韓國泡菜海鮮鍋、香辣小龍蝦鍋、印度咖喱、廣東點心、足料中式燉湯、清蒸沙巴躉、港式黄金蝦、咕嚕肉、馳名豬腳薑
環球熱食：即切烤黑安格斯牛西冷、香煎慢煮羊腿、烤日本黑豚肉扒、西京鱈魚、清酒煮蜆、印度咖喱配印度烤餅、泰式虎蝦串燒、日式免治雞肉串
甜品：芒果糯米飯、泰式奶茶蛋糕卷、港式阿華田蛋糕卷、日式抺荼蛋糕卷、東南亞地道斑蘭蛋糕卷
【KKday 快閃限量搶 –8 折】「環球海鮮嚐鮮盛宴」自助晚餐（18:30 – 22:00）
KKday 優惠: 星期一至五 成人HK$539/位，小童HK$269/位
（原價 成人HK$790/位，小童HK$395/位）
星期六至日及公眾假期 成人HK$576/位，小童HK$288/位
（原價 成人HK$845/位，小童HK$423/位）（已包括原價加一服務費）
立即預訂：請按此