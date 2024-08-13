自助餐優惠｜多間人氣酒店自助餐1折開售！人均$109起任食生蠔(附開賣時間表)

KKday正式舉行本年度的美食大獎，會員除了可以投選心水餐廳外，活動期間，2023-2024年度最具人氣的10間酒店自助餐及多間人氣餐廳推出KKday獨家優惠。打頭陣5間酒店自助餐率先推出優惠，低至1折每日限時搶！想知詳請，即睇內文！

KKday將於8月13日起進行KKday美食大獎投票，由KKday會員選出5大特別獎項「我最喜愛酒店自助餐」、「我最喜愛酒店中菜廳」、「我最喜愛酒店中菜廳點心」、「我最喜愛酒店下午茶」。所有參加投票用戶，即可獲得800 KKday Points（相等於約HK$31）。另外，預訂得獎餐廳更可享10倍KKday Points，所獲積分可當作現金使用，相等於5%現金回贈。

多間人氣酒店自助餐限時1折優惠

於投票期間，2023 - 2024年最具人氣的10間（排名不分先後）酒店自助餐、5間人氣酒店下午茶、5間澳門酒店自助餐及日、台、泰人氣餐廳亦同時推出KKday 獨家優惠，低至1折。。打頭陣5間酒店自助餐優惠每日中午12時登場，包括：

日期 酒店自助餐 2024 年 8 月 13 日（星期二） 香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳 2024 年 8 月 14 日（星期三） 香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚自助餐 2024 年 8 月 15 日（星期四） 香港逸東酒店普慶餐廳自助餐 2024 年 8 月 16 日（星期五） 香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse 咖啡廳自助餐 2024 年 8 月 19 日（星期一） 香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐

8 月14日 中午12時開搶｜香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table 尚廚自助餐

「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐精選推介：

新鮮生蠔、甲羅燒、蒲燒鰻魚飯、日式醬燒帆立貝、照燒鯖花魚、日式天婦羅、北海道芝士蛋糕、日式布丁燒、櫻花水信玄餅、蜂蜜柚子芝士蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、即制花型班戟

無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水、橙汁、蘋果汁（食物款式輪流供應）

星期五至日及公眾假期限定：油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身

用餐時間：18:30 – 21:30，9月17日（第一輪）17:30 – 19:45/（第二場）20:15 – 22:30

【KKday 美食大獎 2024 限量搶 –1 折】「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲（18:30 - 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四HK$240/2 位，平均HK$120/位（原價 HK$1,316/2位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

優惠期 (預訂期) ：2024年8月14日12:00至8月20日23:59

用餐日期：2024年8月15日至9月30日

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 The Chef’s Table尚廚