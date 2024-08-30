自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店咖啡廳全新自助晚餐65折 嘆波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/美國肉眼扒

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳九月帶來全新自助晚餐主題，以可持續發展波士頓龍蝦製作佳餚，招牌菜更有燒美國有骨肉眼扒、燒羊架、各式鐵板燒及天多利美饌等，周末及假日更加推西式燒龍蝦！現時訂座更享65折優惠，人均低至$561，想知詳請即睇內文！

自助晚餐招牌菜式包括可持續發展波士頓龍蝦兩味 (新鮮即烚、中式或泰式烹調)、燒美國有骨肉眼扒、燒羊架、各式鐵板燒及天多利美饌等，逢星期六、日、公眾假期及前夕加推西式燒龍蝦。客人可品嚐多款採購自可持續及負責任的漁業的可持續發展冰鎮海鮮及刺身，包括拉斯加鱈場蟹腳、越南養殖海蝦、阿加拿大野生捕撈海螺、新西蘭野生捕撈青口、印尼野生捕獲黃鰭吞拿魚、自家醃製挪威養殖大西洋三文魚等，星期五至日更有加拿大野生捕獲帶子及即切油甘魚，回味無窮。

主題自助晚餐 (星期一至五)

咖啡廳於星期一至五推出不同主題美饌，每日供應各色環球菜餚及招牌即烚可持續發展龍蝦，為客人帶來滋味滿載的驚喜。

星期一︰異國美饌 印度香料海鮮飯、天多利羊架、天多利虎蝦、巴東牛肉

星期二︰泰式風情 泰式火山排骨、泰式炒青口、泰式蒸原條海鱸魚、生醃泰式酸辣帶子

星期三︰亞洲風味 台式三杯雞、新加坡麥皮蝦、豉椒炒青口、日式海膽三文魚籽茶碗蒸

星期四︰香辣之夜 川味辣子雞、水煮酸菜魚、韓式烤牛小排、韓式泡菜海鮮鍋

星期五：滋味蟹饌 燒皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、生滾蟹粥、炸軟殼蟹

海鮮盛宴自助晚餐 (星期六至日)：

咖啡廳逢星期六至日晚則供應海鮮主題美饌，滿足海鮮迷的味蕾。焦點菜式包括：可持續發展威靈頓三文魚、香濃蟹肉湯、泰式菠蘿海鮮炒飯、蠔皇鮑魚、鐵板火焰虎蝦、西式燒龍蝦。