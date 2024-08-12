自助餐優惠｜康得思酒店自助晚餐買二送二/訂座享5折/$211起任食生蠔+瀨尿蝦+藍青口

最近不少酒店自助餐都有買一送一優惠，部份指定時間訂座更可享5折。低至$211起更有得任食生蠔、瀨尿蝦、藍青口！想知優惠詳請，即睇內文了解。

香港康得思酒店自助餐｜The Place 買二送二/送親子玩樂門票 「泰」回味海鮮自助餐 (即日至2024年8月31日) 開胃沙律：泰式魷魚粉絲沙律、泰式青木瓜牛肉沙律及冷盤泰式蝦串配香辣汁等。 冰鮮海鮮：生蠔、鱈蟹腳、開邊龍蝦、翡翠螺、藍青口，配泰式甜辣醬或是拉差辣椒醬。 泰式佳餚：泰式魚餅、泰式辣椒炒蝦、泰式燒春雞、泰式明爐烏頭等。 泰式甜點：椰子西米布甸、芒果薑汁熱情果馬卡龍、班蘭椰子千層糕、焦糖泰式奶茶蛋卷、班蘭椰子雞蛋仔、11款口味的MÖVENPICK® 雪糕。 【Klook全港獨家優惠–買二送二】「泰」回味海鮮自助晚餐（18:30 - 21:45） Klook全港獨家優惠，康得思酒店自助晚餐買二送二！任食新鮮生蠔、龍蝦、地道泰菜，更可無限暢享1664生啤、精選酒類及飲品。 Klook優惠：只需HK$1,868起（人均：HK$467；原價：HK$3,423） 立即預約：請按此 【Klook全港獨家優惠–送Kiztopia平日一大一小門票】「泰」回味海鮮自助餐（18:30 - 21:45） 自助晚餐(兩位用) 送免費平日Kiztopia兒童室內遊樂場優惠碼 (一大一小） Klook優惠：只需HK$1,448起（人均：HK$724；原價：HK$1,712） 立即預約：請按此 客人購買後需到Kiztopia其中一間分店的Klook活動頁面，選擇入場日子及時段，並於結帳頁面兌換憑證上的優惠碼適用之Kiztopia兒童室內遊樂場資料 (優惠碼只可使用一次並選擇其中一間） 香港Kiztopia兒童室內遊樂場- 新城市中心：請按此 香港 Bouncetopia by Kiztopia 室內遊樂場：請按此 香港Kiztopia兒童室內遊樂場 - 將軍澳中心：請按此 優惠期 (預訂期) ：即日起至8月14日23:59 用餐日期：2024年8月12日至9月31日 地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層

香港朗廷酒店｜The Food Gallery 自助餐買一送一 國際美饌海陸饕餮自助午餐精選推介： 精選海鮮：生蠔、熟蝦、翡翠螺、文蛤、青口、凍瀨尿蝦 熱葷：燒紐西蘭大骨扒、紅酒雜菜燴牛尾、醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口、香草鮮茄汁藍青口、茶煙燻盲曹魚柳、紅酒燴鴨腿、花彫辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞（食物款式輪流供應） 用餐時間：星期一至五 12:00 - 14:30；星期六至日及公眾假期 12:00 - 15:00 【KKday 快閃限量搶 –買一送一】國際美饌海陸饕餮自助午餐 KKday 優惠: 星期一至五HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價 HK$854/2位） 星期六至日HK$562/2 位，平均HK$281/位（原價 HK$1,030/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 9月全新主題「海鮮貝殼」主題自助晚餐包括： 冰鎮海鮮、刺身及沙律：新鮮生蠔、雪場蟹腳、麵包蟹、潮式凍蟹、東風螺、法國藍青口、紐西蘭青口、凍瀨尿蝦、三文魚、油甘魚、馬刀貝、挪威煙三文魚沙律、蜜桃煙雞胸沙律 熱葷：火炙松露醬燒波士頓龍蝦、燒紐西蘭大骨扒、慢燒紐西蘭香草羊腿、海鮮蟹粥、煙肉芝士焗蠔、香蒜白酒煮蜆、泰式咖哩炒蟹、泰式辣椒膏炒青口、花彫醉虎大蝦 甜品：香草法式燉蛋、栗子撻、朱古力熱情果慕絲、什錦法式馬卡龍、可麗露、紅桑子巴司克蛋糕、海鹽焦糖杏仁蛋糕、香橙班戟、朱古力炸波（食物款式輪流供應） *每4 位客人贈送迷你佛跳牆 【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「Amazing Thailand」自助晚餐/ 「海鮮貝殼」自助晚餐（18:00 – 22:00） KKday 優惠: 星期一至四HK$886/2 位，平均HK$443/位（原價 HK$1,624/2位） 星期五至日HK$958/2 位，平均HK$479/位（原價 HK$1,756/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 優惠詳情： 優惠期 (預訂期) ：2024年8月12日12:00至8月18日23:59 用餐日期：2024年 8月13日至10月31日 【Klook 8月13日晚上9時開搶 –自助晚餐買一送一】 Klook 優惠：只需HK$886起（人均：HK$443；原價：HK$1,624） 立即預約：請按此 優惠期 (預訂期)：2024年8月13日9PM起至8月19日發售 用餐日期：2024年8月14日至9月30日 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 The Food Gallery

海港城港威酒店自助餐｜Three on Canton低至五折優惠 Three on Canton呈獻美式自助晚餐盛宴，經典美式佳餚無限量供應，包括德州烤牛胸肉及美式燒排骨等。 【Eatigo酒店限時5折優惠】 預訂海港城港威酒店自助餐，最新自助午餐人均$199，自助晚餐人均$362.5起！ 立即預約：請按此

馬哥孛羅咖啡廳自助餐｜Cafe Marco五折優惠 【Eatigo酒店限時5折優惠】 預訂馬哥孛羅咖啡廳自助餐，可享五折優惠，自助午餐$192.5/位起，自助晚餐$317.5/位起。 立即預約：請按此 優惠期 (預訂期) ：即日起至8月31日23:59 地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號1樓