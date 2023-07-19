自助餐優惠｜暑假自助餐低至6折！消費券優惠 7月生日＋6歲以下免費！

暑假當然要一家大細食自助餐慶祝一下！暑假期間有不少酒店和自助餐餐廳推出限定優惠，當中包括生日壽星四人同行免費、消費券快閃餐飲 6 折等等，大家不妨參考下文啦！
自助餐優惠｜港島海逸君綽 消費券快閃自助餐優惠
第二期2,000 元的消費券即將發放，諗好點用未？位於北角油街的港島海逸君綽酒店近日宣佈推出消費券快閃自助餐優惠，於酒店網上商店購買Harbour Grand Café 咖啡廳自助餐，即可享高達 6 折優惠！由即日起至9月，酒店以「原條即切黃鰭吞拿魚 x 日韓海鮮自助晚餐」為主題，在80 呎長的自助餐桌上為客人呈獻大量高質日韓美食，包括韓式烤魷魚粉絲沙律、韓式及日式鐵板燒肉、韓式芝士炸雞膇、韓式燉排骨、日式天婦羅、韓式人參燉雞湯、海鮮大阪燒、關東煮等。此外，當然不少得即開生蠔、黃鰭吞拿魚刺身、帶子刺身、7 吋長阿根廷蝦、波士頓龍蝦、蟹腳、燒和牛肉、燒羊架、片皮鴨等等，大人細路都一定啱食！逢星期五至日自助晚餐時段，更會有原條黃鰭吞拿魚席前解體表演，非常吸引！
網上商店：https://eshop.harbourgrand.com/hongkong/zh/grand-caf
原條即切黃鰭吞拿魚 x 日韓海鮮自助晚餐價格表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自助餐優惠｜港島海逸君綽 生蠔 x 蟹腳海鮮自助午餐
午市自助餐同樣有優惠，港島海逸君綽推出「生蠔 x 蟹腳海鮮自助午餐」，當中包括新鮮即開生蠔、鮮甜美味的蟹腳、多款刺身、壽司拼盤，還有其他凍海鮮如熟蝦及青口等。餐廳更設有即煮麵檔，讓食客可按個人喜好自由選擇不同麵條及食材配搭，品嘗一碗熱騰騰的叻沙湯麵。此外，多款滋味熱葷，以及由東南亞廚師主理的傳統印度咖喱同樣滋味十足。最後不要錯過免費提供的生啤、汽水、咖啡及茶，讓您無限暢飲。還有超過 15 款的甜品和 12 款口味的 Mövenpick 雪糕，讓您滿載而歸。
網上商店：https://eshop.harbourgrand.com/hongkong/zh/grand-cafe
生蠔 x 蟹腳海鮮自助午餐價格表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自助餐優惠｜紅磡都會海逸酒自助餐 eShop 獨家優惠低至 6 折
紅磡都會海逸酒自助餐一向出名高質！酒店近日以「仲夏海鮮夜市集」為主題，推出多款海鮮美食！今期自助晚餐主打各款正值產季的避風塘海鮮，包括避風塘炒辣麵包蟹、辣酒煮東風螺、椒鹽瀨尿蝦、黃金蝦、金銀蒜蒸扇貝等。每位惠顧自助晚餐之賓客可享鮑魚花膠螺頭佛跳牆乙份。此外，初夏步至，餐廳亦推出多款以時令水果入饌的菜式，不負盛夏滋味。特別推介蜜瓜凍湯、燴加州提子牛肋肉、草莓醬汁烤豬排骨、香橙孜然香草燒春雞等，甜品則有熱情果石榴奶凍、熱情果菠蘿撻、芒果金柚肉楊枝甘露等，味道清新，一掃暑氣！還有不同的特色榴槤甜品，口感層次豐富，讓人一試難忘。
網上商店：https://eshop.harbour-plaza.com/metropolis/zh/promenade-jul2023-dinner-buffet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自助餐優惠｜Mr. Steak Buffet à la minute 7月生日壽星免費
位於銅鑼灣的Mr. Steak Buffet à la minute近日亦有推出暑期生日優惠，壽星們於Mr. Steak Buffet à la minute慶祝生日，只要有4位或以上的成人同行，並在生日月份惠顧，可其中一位當月壽星即可免費用餐！食物方面選擇豐富，有即開⽣蠔、冰鎮⿓蝦、長腳蟹蟹腳、⽇本佐賀和⽜、火灸和⽜壽司等等美食，大家不妨考慮下！
價目表：http://bitly.ws/JVKI
訂位網站：http://bitly.ws/wbLP
自助餐優惠｜荃灣西如心酒店Café Circles 海陸盛薈自助饗宴
今個暑假，荃灣西如心酒店Café Circles為客人獻上「海陸盛薈自助饗宴」，以味蕾遊走陸地和海洋兩個世界，品嚐烤製熟度恰到好處的肉品及海鮮美饌！由即日起至 2023 年 8 月 31 日，自助餐供應多款冰鎮海鮮，如鮮甜美味的蟹腳、小龍蝦、青口等等，另外亦有多國肉類佳餚，香煎牛柳伴松露燒汁、紅酒燴牛面頰配松露薯蓉、現烤至焦香的和牛牛扒、羊扒、台式香腸、鴨肝等等，一眾食肉獸定必非常滿足！還有薑蔥炒龍蝦、椒鹽蝦、雙蒜粉絲蒸帶子、焗蠔等海鮮美饌，選擇豐富！每年 4 至 8 月亦是夏季黑松露的收成期，心水推介多款揉合中西烹調手法的新派松露菜式，包括：迷你漬醃三文魚蓉飯伴黑松露、香煎鮑魚 配黑松露伴雞油意大利燴飯、黑松露薄餅、黑松露蒜泥白肉、八爪魚黑松露蘆筍橄欖沙律等，誠意十足。逢星期五至日晚，惠顧海陸盛薈自助晚餐，每位饗客更可獲香煎鮑魚配黑松露伴雞油意大利燴飯一客，為豐盛晚餐錦上添花。
Café Circles
荃灣楊屋道 8 號荃灣西如心酒店 9 樓
訂座：2280 2868 / 5970 0551 (WhatsApp)
Nina Boutique: https://ninaboutique.com
自助餐優惠｜8度海逸酒店 快閃自助晚餐買2送1
8度海逸酒店在暑假推出一系列餐飲優惠，人氣自助晚餐於酒店eShop預訂星期一至五可享8折，星期六至日、公眾假期及前夕可享85折折優惠，而於快閃優惠期內預訂，成人可享高達買2送1，一家三口食就啱晒！酒店以「東瀛•韓風海鮮自助晚餐」為主題，由酒店大廚搜羅了多款日本及韓國的時令鮮味食材。海鮮凍盤方便，包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等。此外亦有無限提供即點即切的新鮮刺身及壽司、日韓冷盤和沙律、清酒煮鮮鮑魚、和牛刺身、韓國人參雞湯等。甜品方面亦非常吸引，必吃Mövenpick雪糕、北海道3.6牛乳布甸、芒果拿破崙、抹茶香芒慕絲蛋糕及抹茶紅豆白玉蛋糕，為豐富的一餐作結！
詳情及立即預訂：https://bit.ly/3WtjHS
自助餐優惠｜薈景推「味遊澳洲」 自助晚餐 6歲或以下小童免費
香港會議展覽中心四樓的環球美食自助餐餐廳薈景近日推出「味遊澳洲」 自助晚餐，多款澳洲風味美食均選用由澳洲空運到港的食材，包括即開澳洲生蠔、南澳Kinkawooka青口、燒特級澳洲草飼Mb2+牛肋肉、燒澳洲羊架配杏仁芥末、慢煮澳洲和牛面頰、紅菜頭氈酒醃漬塔斯曼尼亞鱒魚等等，非常吸引！而甜品方面亦有心思，行政糕餅總廚李少輝師傅 （Ken Lee）特別將傳統澳洲甜品「林明頓蛋糕」分別加入斑蘭吉士、椰子醬及花生三款新口味，值得一試！另外還有澳洲蜂蜜焦糖脆脆、朱古力脆餅布朗尼、熱情果奶油蛋白餅等等。「味遊澳洲」 自助晚餐將於2023年7月12日至9月30日期間供應。
|
|
成人
|
65歲或以上長者
|
7至11歲小童
|
星期三及星期四
|
港幣758元
|
港幣658元
|
港幣458元
|
星期五至星期日及公眾假期
|
港幣798元
|
港幣698元
|
港幣498元
每位付費成人可攜同1位6歲或以下小童免費享用自助餐，其餘同行3至6歲小童須付小童自助餐費用。
查詢電話：2582 7250（或Whatsapp 6020 3235）