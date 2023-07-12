自助餐優惠｜暑假自助餐合集 7月生日壽星免費！任食生蠔/消費券優惠/低至6折

暑假當然要一家大細食自助餐慶祝一下！暑假期間有不少酒店和自助餐餐廳推出限定優惠，當中包括生日壽星四人同行免費、消費券快閃餐飲 6 折等等，大家不妨參考下文啦！ 自助餐優惠｜港島海逸君綽 消費券快閃自助餐優惠 第二期2,000 元的消費券即將發放，諗好點用未？位於北角油街的港島海逸君綽酒店近日宣佈推出消費券快閃自助餐優惠，於酒店網上商店購買Harbour Grand Café 咖啡廳自助餐，即可享高達 6 折優惠！由即日起至9月，酒店以「原條即切黃鰭吞拿魚 x 日韓海鮮自助晚餐」為主題，在80 呎長的自助餐桌上為客人呈獻大量高質日韓美食，包括韓式烤魷魚粉絲沙律、韓式及日式鐵板燒肉、韓式芝士炸雞膇、韓式燉排骨、日式天婦羅、韓式人參燉雞湯、海鮮大阪燒、關東煮等。此外，當然不少得即開生蠔、黃鰭吞拿魚刺身、帶子刺身、7 吋長阿根廷蝦、波士頓龍蝦、蟹腳、燒和牛肉、燒羊架、片皮鴨等等，大人細路都一定啱食！逢星期五至日自助晚餐時段，更會有原條黃鰭吞拿魚席前解體表演，非常吸引！



網上商店：https://eshop.harbourgrand.com/hongkong/zh/grand-caf 原條即切黃鰭吞拿魚 x 日韓海鮮自助晚餐價格表 日期 原價 消費券快閃優惠 折後價格 星期一至四 成人每位 HK$738 小童每位 HK$518 成人及小童可享 6 折優惠 成人每位 HK$442.8 小童每位 HK$310.8 星期五 成人每位 HK$798 小童每位 HK$558 成人及小童可享 6 折優惠 成人每位 HK$478.8 小童每位 HK$334.8 星期六至日 及 公眾假期 成人每位 HK$798 小童每位 HK$558 成人及小童可享 65折優惠 成人每位 HK$518.7 小童每位 HK$362.7

自助餐優惠｜港島海逸君綽 生蠔 x 蟹腳海鮮自助午餐 午市自助餐同樣有優惠，港島海逸君綽推出「生蠔 x 蟹腳海鮮自助午餐」，當中包括新鮮即開生蠔、鮮甜美味的蟹腳、多款刺身、壽司拼盤，還有其他凍海鮮如熟蝦及青口等。餐廳更設有即煮麵檔，讓食客可按個人喜好自由選擇不同麵條及食材配搭，品嘗一碗熱騰騰的叻沙湯麵。此外，多款滋味熱葷，以及由東南亞廚師主理的傳統印度咖喱同樣滋味十足。最後不要錯過免費提供的生啤、汽水、咖啡及茶，讓您無限暢飲。還有超過 15 款的甜品和 12 款口味的 Mövenpick 雪糕，讓您滿載而歸。 網上商店：https://eshop.harbourgrand.com/hongkong/zh/grand-cafe



生蠔 x 蟹腳海鮮自助午餐價格表 日期 原價 消費券快閃優惠 折後價格 星期一至四 成人每位 HK$428 小童每位 HK$298 成人及小童可享 6 折優惠 成人每位 HK$256.8 小童每位 HK$178.8 星期五 成人每位 HK$458 小童每位 HK$318 成人及小童可享 6 折優惠 成人每位 HK$274.8 小童每位 HK$190.8 星期六至日 及 公眾假期 成人每位 HK$498 小童每位 HK$348 成人及小童可享 65 折優惠 成人每位 HK$323.7 小童每位 HK$226.2

自助餐優惠｜紅磡都會海逸酒自助餐 eShop 獨家優惠低至 6 折 紅磡都會海逸酒自助餐一向出名高質！酒店近日以「仲夏海鮮夜市集」為主題，推出多款海鮮美食！今期自助晚餐主打各款正值產季的避風塘海鮮，包括避風塘炒辣麵包蟹、辣酒煮東風螺、椒鹽瀨尿蝦、黃金蝦、金銀蒜蒸扇貝等。每位惠顧自助晚餐之賓客可享鮑魚花膠螺頭佛跳牆乙份。此外，初夏步至，餐廳亦推出多款以時令水果入饌的菜式，不負盛夏滋味。特別推介蜜瓜凍湯、燴加州提子牛肋肉、草莓醬汁烤豬排骨、香橙孜然香草燒春雞等，甜品則有熱情果石榴奶凍、熱情果菠蘿撻、芒果金柚肉楊枝甘露等，味道清新，一掃暑氣！還有不同的特色榴槤甜品，口感層次豐富，讓人一試難忘。 網上商店：https://eshop.harbour-plaza.com/metropolis/zh/promenade-jul2023-dinner-buffet 日期 原價 eShop獨家優惠 折後價格 星期一至四 成人每位 HK$738 小童每位 HK$498 高達78折 成人每位 HK$570.6 小童每位 HK$384.4 星期五至日及公眾假期 成人每位 HK$788

小童每位 HK$538 高達82折 成人每位 HK$646.2 小童每位 HK$441.2