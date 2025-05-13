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生活
2025-05-13 15:00:00

自助餐優惠｜歷山酒店父親節自助餐推2大1小優惠 人均$273！任食即開生蠔/海鮮/牛扒 送特色「焗時令海鮮袋」

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自助餐優惠｜歷山酒店父親節自助餐推2大1小優惠 人均$273！任食即開生蠔/海鮮/牛扒 送特色「焗時令海鮮袋」

自助餐優惠｜歷山酒店父親節自助餐推2大1小優惠 人均$273！任食即開生蠔/海鮮/牛扒 送特色「焗時令海鮮袋」

歷山酒店將於2025年6月14至15日推出「海鮮 “饗”樂頌父恩」自助餐，齊集多款海鮮菜色包括包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、蟹粉鮑魚海鮮粥、羊肚菌花膠響螺燉雞湯等。於網上商店預購即可享75折，還有超值兩大送一小優惠，兩位成人即送一位11歳以下小童免費，折實價連原價加一低至$819.40起，即人均$273，有興趣的話不妨預早訂位！

「海鮮 “饗”樂頌父恩」自助晚餐

喜歡食海鮮的話，今個父親節一於去歷山酒店內的歷山餐廳吃自助餐！餐廳將於2025年6月14至15日推出「海鮮 “饗”樂頌父恩」自助餐，以海鮮為主題，除了即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、珍寶帶子、西班牙紅蝦、油甘魚刺身等海鮮冷盤外，熟食更有蟹粉鮑魚海鮮粥、羊肚菌花膠響螺燉雞湯、蠔皇蝦膠釀海參、鮑汁螺片燴花膠、椒鹽大蝦、蒜香砵酒汁燴鰻魚、辣汁煮翡翠螺等等，大人小朋友都啱食！晚市每枱客人可享焗時令海鮮袋，內有各款滋味彈牙鮮嫩的海鮮，如蟹腳、大蝦、魷魚、海斑片等，海鮮的精華溶入雜菜湯中，配上香脆的蒜茸包，鮮味無窮。此外每位父親可獲贈歷山精美咖啡杯一隻，每枱客人更奉送精選氣泡酒一枝，整體CP值高！

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「海鮮 “饗”樂頌父恩」自助餐
6月14日(星期六)自助晚餐 - 晚上6時30分至9時30分
網上商店預付75折折實價連原價加一：
成人 $584.80  長者 $482.80  小童 $295.80  兩大一小 $1,204.40

原價：成人 $688.00+10%  長者 $568.00+10%  小童 $348.00+10%  兩大一小 $1,724.00+10%

6月14及15日(星期六及星期日)自助午餐 - 中午12時至下午2時30分                        
網上商店預付75折折實價連原價加一：
成人 $397.80  長者 $329.80  小童 $202.30  兩大一小 $819.40
原價：成人 $468.00+10%  長者 $388.00+10%  小童 $238.00+10%  兩大一小 $1,174.00+10%

網上商店
地址： 香港北角城市花園道32歷山酒店大堂樓層 (港鐵炮台山站B出口，行人天橋步行2分鐘)

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