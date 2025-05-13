自助餐優惠｜歷山酒店父親節自助餐推2大1小優惠 人均$273！任食即開生蠔/海鮮/牛扒 送特色「焗時令海鮮袋」

歷山酒店將於2025年6月14至15日推出「海鮮 “饗”樂頌父恩」自助餐，齊集多款海鮮菜色包括包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、蟹粉鮑魚海鮮粥、羊肚菌花膠響螺燉雞湯等。於網上商店預購即可享75折，還有超值兩大送一小優惠，兩位成人即送一位11歳以下小童免費，折實價連原價加一低至$819.40起，即人均$273，有興趣的話不妨預早訂位！

「海鮮 “饗”樂頌父恩」自助晚餐

喜歡食海鮮的話，今個父親節一於去歷山酒店內的歷山餐廳吃自助餐！餐廳將於2025年6月14至15日推出「海鮮 “饗”樂頌父恩」自助餐，以海鮮為主題，除了即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、珍寶帶子、西班牙紅蝦、油甘魚刺身等海鮮冷盤外，熟食更有蟹粉鮑魚海鮮粥、羊肚菌花膠響螺燉雞湯、蠔皇蝦膠釀海參、鮑汁螺片燴花膠、椒鹽大蝦、蒜香砵酒汁燴鰻魚、辣汁煮翡翠螺等等，大人小朋友都啱食！晚市每枱客人可享焗時令海鮮袋，內有各款滋味彈牙鮮嫩的海鮮，如蟹腳、大蝦、魷魚、海斑片等，海鮮的精華溶入雜菜湯中，配上香脆的蒜茸包，鮮味無窮。此外每位父親可獲贈歷山精美咖啡杯一隻，每枱客人更奉送精選氣泡酒一枝，整體CP值高！