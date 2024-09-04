自助餐優惠｜港麗酒店咖啡園自助餐買一送一 嘆波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/即煎鵝肝多士/任飲啤酒+加送磯煮鮑魚

又有自助餐優惠！ 港麗酒店咖啡園自助餐買一送一優惠，人均$435盡情嘆多款豪華美食，波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煎鵝肝多士等，每位客人再送兩隻日式磯煮鮑魚及白酒蔬菜湯煮波士頓龍蝦一客，盡情享受頂級海鮮和精緻料理。今日中午12時開搶，想知詳情即睇內文！

咖啡園自助晚餐為饕客們帶來豐富多元的環球海陸美食。「海陸珍寶薈萃」自助晚餐讓客人盡情品嚐豐盛的海鮮，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦等。除此之外，戶外燒烤區更提供多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸及蕉葉魚，均由專業廚藝團隊精挑優質食材巧製而成。

此外，還有即煎鵝肝和港式燒味等特色熱盤，讓人垂涎欲滴。甜品區則提供精緻多樣的甜點，為這場美食盛宴畫上完美句號。無論是海鮮愛好者還是燒烤迷，咖啡園自助晚餐都能滿足您的味蕾，帶來難忘的美食體驗。食客還可任飲啤酒、果汁及汽水無限添飲，享受無限暢飲的樂趣。更特別的是，每位顧客還可免費獲得兩隻日式磯煮凍鮑魚及白酒蔬菜湯煮波士頓龍蝦一客，為這場美食之旅增添更多驚喜。

菜式每日輪流供應。

冰鎮海鮮：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦

戶外燒烤區：澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、豬頸肉、羊肉腸、菠蘿片等

即切烤肉：澳洲穀飼牛肉眼

熱盤：即煎鵝肝配多士及黑醋汁、意大利釀無骨豬手、紅酒燴牛臉頰、紅燒原隻十頭鮑魚

和風之選：三文魚、八爪魚、魷魚及吞拿魚刺身，加州卷和雜錦壽司

甜品：士多啤梨拿破崙、藍莓芝士蛋糕、朱古力布朗尼、焙茶慕絲蛋糕、雲呢嗱焦糖燉蛋、意大利芝士餅、蘋果金寶、 牛油麵包布甸、Mövenpick雪糕

每晚特定時段供應即製火焰雪山

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「海陸珍寶薈萃」自助晚餐（18:30 – 21:30）

KKday 優惠：星期日至四 HK$958/2 位，平均HK$479/位（原價 HK$1,756/3位）

星期五至六及公眾假期 HK$1,006/2 位，平均HK$503/位（原價 HK$1,844/3位）

（已包括加一服務費）

立即預約：請按此

【KKday 快閃限量搶 –8 折】「海陸珍寶薈萃」自助晚餐（18:30 – 21:30）

KKday 優惠：星期日至四 成人HK$718/位，小童（6 – 12 歲）HK$358/位

（原價 成人HK$878/位，小童HK$438/位）

星期五至六及公眾假期 成人HK$754/位，小童（6 – 12 歲）HK$394/位

（原價 成人HK$922/位，小童HK$482/位）（已包括加一服務費）

立即預約：請按此