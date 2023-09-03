自助餐優惠│港麗酒店咖啡園自助餐買二送一 任食波士頓龍蝦/加拿大鱈場蟹腳/生蠔/海膽 3人同行低至$532+/位

「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐 香港港麗酒店自助餐廳咖啡園「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐為一眾饕客帶來更豐富多 元的環球海陸美食。 客人可盡情品嚐豐盛海鮮如新鮮波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、生蠔、海膽等，更可於戶外燒烤區品嚐和牛肩扒及多款惹味烤肉，均由專業的廚藝團隊精 挑優質食材巧製而成，還有指定啤酒、果汁及汽水無限添飲，為您打造難以忘懷的多重味覺饗宴。