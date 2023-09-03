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生活
2023-09-03 18:30:53

自助餐優惠│港麗酒店咖啡園自助餐買二送一 任食波士頓龍蝦/加拿大鱈場蟹腳/生蠔/海膽 3人同行低至$532+/位

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港麗酒店咖啡園自助餐買二送一 任食波士頓龍蝦/加拿大鱈場蟹腳/生蠔/海膽 3人同行低至$532+/位

港麗酒店咖啡園自助餐買二送一 任食波士頓龍蝦/加拿大鱈場蟹腳/生蠔/海膽 3人同行低至$532+/位

「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐 香港港麗酒店自助餐廳咖啡園「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐為一眾饕客帶來更豐富多 元的環球海陸美食。 客人可盡情品嚐豐盛海鮮如新鮮波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、生蠔、海膽等，更可於戶外燒烤區品嚐和牛肩扒及多款惹味烤肉，均由專業的廚藝團隊精 挑優質食材巧製而成，還有指定啤酒、果汁及汽水無限添飲，為您打造難以忘懷的多重味覺饗宴

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9412:00【快閃限量搶｜買二送一】港麗酒店咖啡園自助餐

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星期日至四HK$1,756/3位，平均HK$585.3/位（原價HK$878/位）

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（已包括加一服務

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星期日至四HK$2,634/4位，平均 HK$658.5/位（原價HK$878/位）

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優惠產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/135619?cid=13367

 

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2023 9 4 12:00 91023:59

用餐日期：202395日至1031

餐廳地址：香港港麗酒店大堂低座 - 香港特別行政區金鐘道88號太古廣

 

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