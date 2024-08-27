自助餐優惠｜澳門新濠影滙星滙餐廳自助餐1折 人均$39任食生蠔/波士頓龍蝦/鮑魚

KKday再度推出自助餐1折優惠，今次有澳門的新濠影滙星滙餐廳，自助午市低至人均$39，任食生蠔、波士頓龍蝦、鮑魚、炭燒叉燒、炭火烤全羊。另有買一送一自助晚餐優惠，想知優惠詳請即睇內文。
「星滙餐廳」期間限定，呈獻琳瑯滿目馬來西亞地道美食。大馬炭火烤全羊，香辛入味，外酥肉嫩，鮮美滋味。全場矚目的現切新鮮空運的各款特色刺身繼續送上，每片都軟嫩豐盈，大師傅盡顯刀工，視覺味蕾雙重滿足；暢嘗時令生蠔、即蒸波士頓龍蝦、河魚、大連鮮鮑魚。
馬來西亞主題美食：沙嗲串燒、特色燒烤、炭燒焦糖叉燒、怡保芽菜雞、喇沙、肉骨茶、仁當牛肉、椰漿飯等等無限供應；師傅現場製作馬來西亞拉茶，茶香濃鬱，泡沫綿密。
更有榴槤迷不可錯過的「榴槤忘返」區：一系列精選馬來西亞貓山王D197、蘇丹王D24 榴槤甜品紛呈，滿口果王馥鬱芳香；必吃貓山王榴槤雪糕、蘇丹王榴槤煎餅，每一口都是濃厚精華。加上娘惹糕、椰糖刨冰等繽紛甜點，享受今夏馬來魅力。
【KKday 美食大獎 2024 限量搶 –1 折】「風味大馬」海鮮烤肉自助午餐（12:00 – 15:00）
KKday 優惠：HK$78/2 位，平均HK$39/位（原價 HK$788/2位）（已包括加一服務費）
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【KKday 美食大獎 2024 限量搶 –買一送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助午餐（12:00 – 15:00）
KKday 優惠：HK$394/2 位，平均HK$197/位 （原價 HK$788/2位）（已包括加一服務費）
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【KKday 快閃限量搶 –買二送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助午餐（12:00 – 15:00）
KKday 優惠：HK$789/3 位，平均HK$263/位 （原價 HK$1,182/3位）（已包括加一服務費）
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【KKday 美食大獎 2024 限量搶 –買一送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助晚餐（18:00 – 22:00）
KKday 優惠：HK$692/2 位，平均HK$346/位 （原價 HK$1,382/2位）（已包括加一服務費）
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【KKday 快閃限量搶 –買二送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助晚餐（18:00 – 22:00）
KKday 優惠：HK$1,383/3 位，平均HK$461/位 （原價 HK$2,073/3位）（已包括加一服務費）
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【KKday 快閃限量搶 –送水上樂園兌換券】「風味大馬」海鮮烤肉自助晚餐（18:00 –22:00），送水上樂園雙園區兌換券（價值HK$650/位）
KKday 優惠：HK$691/位 （原價 HK$1,211/位）（已包括加一服務費）
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優惠日期（預訂期）：2024年8月27日 15:00 至 9月2日23:59
用餐日期：2024年9月4日至9月30日
地址：新濠影滙酒店明星滙二樓