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生活
2024-05-14 11:00:00

自助餐優惠｜灣景國際「漁躍滋味」自助晚餐$438起任食即開生蠔！指定信用卡85折

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自助餐優惠｜灣景國際「漁躍滋味」自助晚餐 任食即開生蠔！最平$438起 指定信用卡85折

自助餐優惠｜灣景國際「漁躍滋味」自助晚餐 任食即開生蠔！最平$438起 指定信用卡85折

自助餐優惠2024｜灣景國際灣景廳廚師團隊以湛藍海洋為靈感，推出「漁躍滋味」自助晚餐，嚴選多國時令食材，為食客帶來多款美食，包括黃金芝士焗蠔、紅燒花膠燴鴨掌、香蒜粉絲蒸扇貝等，價錢成人最平$438起，用指定信用卡可享85折優惠，非常超值，絕對大滿足！

漁躍滋味自助晚餐

漁躍滋味自助晚餐

灣景國際「漁躍滋味」自助晚餐

今次「漁躍滋味」自助晚餐食物豐富，單是海鮮已令人花多眼亂，最吸引的是可以任食加拿大鱈場蟹腳、即開生蠔、藍青口等冰鎮海鮮，在初夏時分讓大家從味蕾飽嚐海洋滋味！另外多達 6 種款式的日式刺身,如三文魚、八爪魚、吞拿魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦等輪流推出。還有一系列陣容鼎盛的珍饈百味，如各式新鮮沙律、芝士切肉、#香煎羊扒、#*香煎鵝肝、#香煎牛舌、#燒牛仔骨、#雜錦沙嗲串燒、#章魚燒、香草烤羊脾、烤牛肉眼、中東式烤肉、天婦羅、酥炸生蠔、韓式辣炒芝士年糕、上湯浸時蔬、日式燒汁烤茄子、清蒸比目魚、XO 醬炒花枝蝦球、雞肉小籠包、辣椒膏炒大蜆、椒鹽魷魚、豬腳薑等美饌均輪流供應！點題美饌方面亦有心思，有鹹香四溢的黃金芝士焗蠔、香濃惹味的翡翠 XO 醬炒蝦球、傳統粵菜香蒜粉絲蒸扇貝、傳統名貴中菜紅燒花膠燴鴨掌、用料十足的海鮮焗釀蟹蓋等，質素也不錯。

*每晚 7 時 30 分起於鐵板爐區供應

#每晚 6 時 30 分起於鐵板爐區供應

紅燒花膠燴鴨掌 及 海鮮焗釀蟹蓋 黃金芝士焗蠔 及 翡翠XO醬炒蝦球 辣洒煮花螺 及 香蒜粉絲蒸扇貝 日式蒲燒鰻魚 漁躍滋味自助晚餐

漁躍滋味自助晚餐

優惠價 (已包加一)：

星期日至四：成人$418/ 長者及小童$368

星期五至六、公眾假期及前夕：成人$438 / 長者及小童$398

*只適用於 2024 年 6 月 1-30 日

*已包括加一服務費

*須於成功訂位當日起 3 天內預繳每位$100 訂金 (已繳付訂金之預訂不接受取消及更改)

*指定日期不適用

指定信用卡可享 85 折優惠

*指定日期不適用

*只適用於按原價計算

灣景國際 灣景廳

訂座電話：3909 9088 / WhatsApp:5721 2553

地址：香港灣仔港灣道 4 號灣景國際 1 樓

灣景廳預訂網址

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