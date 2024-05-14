自助餐優惠｜灣景國際「漁躍滋味」自助晚餐$438起任食即開生蠔！指定信用卡85折

灣景國際「漁躍滋味」自助晚餐

今次「漁躍滋味」自助晚餐食物豐富，單是海鮮已令人花多眼亂，最吸引的是可以任食加拿大鱈場蟹腳、即開生蠔、藍青口等冰鎮海鮮，在初夏時分讓大家從味蕾飽嚐海洋滋味！另外多達 6 種款式的日式刺身,如三文魚、八爪魚、吞拿魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦等輪流推出。還有一系列陣容鼎盛的珍饈百味，如各式新鮮沙律、芝士切肉、#香煎羊扒、#*香煎鵝肝、#香煎牛舌、#燒牛仔骨、#雜錦沙嗲串燒、#章魚燒、香草烤羊脾、烤牛肉眼、中東式烤肉、天婦羅、酥炸生蠔、韓式辣炒芝士年糕、上湯浸時蔬、日式燒汁烤茄子、清蒸比目魚、XO 醬炒花枝蝦球、雞肉小籠包、辣椒膏炒大蜆、椒鹽魷魚、豬腳薑等美饌均輪流供應！點題美饌方面亦有心思，有鹹香四溢的黃金芝士焗蠔、香濃惹味的翡翠 XO 醬炒蝦球、傳統粵菜香蒜粉絲蒸扇貝、傳統名貴中菜紅燒花膠燴鴨掌、用料十足的海鮮焗釀蟹蓋等，質素也不錯。

*每晚 7 時 30 分起於鐵板爐區供應

#每晚 6 時 30 分起於鐵板爐區供應