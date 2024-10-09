自助餐推介｜盤點5間秋季必試抵食自助餐！任食蟹饌美食/即開生蠔/南非鮑魚/A5和牛

踏入秋季，有不少酒店自助餐都有新主題推廣，除了供應大量新鮮海鮮和時令蟹饌美食，亦有餐廳推出泰式料理自助餐，風味獨特，滿足不同人的喜好！以下為大家盤點5間秋季必試抵食自助餐，同樣食物款式多元化，每間都值得一試！

JW萬豪酒店 頂級蟹宴自助晚餐

蟹宴自助晚餐由酒店行政總廚黃致銓（Tony Wong）帶領的專業廚師團隊以各地優質鮮蟹入饌，冰鎮鮮蟹鮮味十足，包括英國麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈場蟹腳等。熱盤則齊集多國風味，包括湖南炒辣蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋和西式煎蟹餅，每一款都香濃滋味。另外更有中式花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包及蟹皇扒時蔬，即席烹調專區更供應香氣四溢的秘製蟹粥和蟹粉撈麵，非常吸引。

自助晚餐同時提供新鮮龍蝦和海蝦等冰凍海產、手握壽司、頂級刺身，以及星期五至日限定推出的火炙 A5 和牛壽司等。熱葷區提供以優質食材入饌的亞洲美饌，包括招牌燜澳洲厚花膠及澳洲烏參、燜原隻南非鮑魚、片皮鴨，以及多款國際特色美食。

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