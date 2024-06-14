自助餐優惠｜維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse自助餐買一送二！$277起嘆鱈埸蟹腳/泰式蠔仔餅

The Farmhouse 咖啡廳全新推出以東南亞風味作主題的「東南亞薈萃自助餐」，精心炮製出多國風味的自助饗宴，而自助午餐均享買一送二優惠，同時香港維港凱悅尚萃酒店Cruise亦有買二送二優惠！中午12點開搶，即睇詳請！
自助午餐精選推介
印尼風味的參巴醬蕉葉烤魚、檳城炒貴刁、星洲鹵水鴨及更多。
甜點方面：精選東南亞特色甜點，如印尼千層蛋糕、越南咖啡千層糕、斑蘭戚風蛋糕、蝶豆花椰汁西米布丁、芒果糯米飯、斑蘭焦糖燉蛋等。
另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮、明爐燒味及鑊炒美饌等。
用餐日期：2024年6月17日至7月31日（6月22 – 23日及7月12日除外）
【KKday 快閃限量搶–買一送二】東南亞薈萃自助午餐（12:00 - 14:30）
KKday 優惠：星期一至五 HK$442/2 大1 小，平均HK$147.3/位
（原價HK$1,105/2大1小）
星期六至日及公眾假期HK$564/2 大1 小，平均HK$188/位
（原價HK$1,410//2大1小）
（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）
*買1位成人送1位成人1位12歲以下小童
【KKday 快閃限量搶–成人半價】東南亞薈萃自助午餐（12:00 - 14:30）
KKday 優惠：星期一至五 HK$243/位（原價HK$442/位）
星期六至日及公眾假期HK$310/位（原價HK$564/位）
（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）
立即預訂：請按此
自助晚餐精選推介
瑪沙文燴羊膝、巴東牛肉、泰式船麵、香茅豬扒、順化甘蔗蝦及更多，另有限量即叫即製泰式蠔仔餅等。
甜點方面：以全新推出的芒果椰子泡芙、泰式香蕉煎餅配煉奶及朱古力醬、菲律賓哈囉哈囉刨冰配雪糕及配料、以及配合主題的限定雪糕口味，包括香芋、泰式奶茶 及斑蘭等！
另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮（鱈埸蟹腳、青口、蝦及更多）、時令鑊炒美饌（福建炒麵、星洲辣炒大蝦等）、明爐燒味等。
星期五至日、公眾假期及前夕供應：菲律賓燒乳豬、黃咖哩炒龍蝦鉗、泰式燒河蝦、冰鎮海鮮（波士頓龍蝦、磯煮鮑魚）
用餐日期：2024年6月17日至7月31日（6月22 – 23日除外）
【KKday 快閃限量搶–買一送二】東南亞薈萃自助晚餐（18:00 - 22:00）
KKday 優惠：星期一至四HK$831/2 大1 小，平均HK$277/位（原價HK$2,076/2大1小）
星期五至日及公眾假期HK$886/2 大1 小，平均HK$295.3/位（原價HK$2,215/2大1小）
（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）
*買1位成人送1位成人1位12歲以下小童
【KKday 快閃限量搶–成人半價】東南亞薈萃自助晚餐（18:00 - 22:00）
KKday 優惠：星期一至五 HK$457/位（原價HK$831/位）
星期六至日及公眾假期HK$487/位（原價HK$886/位）
（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）
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【KKday 快閃限量搶｜買二送二】香港維港凱悅尚萃酒店Cruise
Cruise 的菜式設計靈感源自東南亞和東北亞洲地區的菜餚，以家庭一同分享美食的形式展示於客人面前。採用有機和可持續發展的食材來烹調，確保食品質素。同時亦將經典菜式以現代方式全新呈現，並提供創意餐酒搭配。
FEED US 八道菜晚市套餐精選
油甘魚刺身、豬腩肉生菜包、黑胡椒虎蝦、泰式炒爐魚、檸檬葉烤走地雞等。
用餐日期：2024年6月15日至8月31日（7月24日及8月10日除外）
【KKday 快閃限量搶–買二送二】"FEED US!"雙人晚市套餐
KKday 優惠： HK$1,464/4 位，平均HK$366/位（原價HK$2,664/4位）
（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）
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週末早午餐套餐
包含 90 分鐘無限暢享頭盤（時令刺身、豬肉及雞肉沙嗲串燒）、另選主菜、招牌配菜和甜品。
精選主菜（每位一份）：烤 M6 西冷牛排配日本小青椒和炸薯條*/ 咖哩軟殼蟹配自家製烤餅/烤伊比利亞黑毛豬豬頸肉配青木瓜沙律/ 清蒸椰子鱸魚/ 烤牛排佐椰菜花及辣椒莎莎醬
招牌配菜：菠蘿炒飯、鑊炒通菜、以及櫻花士多啤梨泡芙配抹茶麻糬及士多啤梨蜜餞
用餐日期：2024年6月15日至8月31日（6月22日及7月7日除外）
【KKday 快閃限量優惠–85 折】週末早午餐
KKday 優惠： HK$521/位（原價HK$603/位）
（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）
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優惠詳情：
優惠期 (預訂期): 2024年5月13日12:00至5月19日23:59