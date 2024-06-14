自助餐優惠｜維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse自助餐買一送二！$277起嘆鱈埸蟹腳/泰式蠔仔餅

The Farmhouse 咖啡廳全新推出以東南亞風味作主題的「東南亞薈萃自助餐」，精心炮製出多國風味的自助饗宴，而自助午餐均享買一送二優惠，同時香港維港凱悅尚萃酒店Cruise亦有買二送二優惠！中午12點開搶，即睇詳請！

用餐日期：2024年6月17日至7月31日（6月22 – 23日及7月12日除外）

另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮、明爐燒味及鑊炒美饌等。

印尼風味的參巴醬蕉葉烤魚、檳城炒貴刁、星洲鹵水鴨及更多。

（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）

星期六至日及公眾假期HK$310/位（原價HK$564/位）

（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）

星期六至日及公眾假期HK$564/2 大1 小，平均HK$188/位

KKday 優惠：星期一至五 HK$442/2 大1 小，平均HK$147.3/位

自助晚餐精選推介

瑪沙文燴羊膝、巴東牛肉、泰式船麵、香茅豬扒、順化甘蔗蝦及更多，另有限量即叫即製泰式蠔仔餅等。

甜點方面：以全新推出的芒果椰子泡芙、泰式香蕉煎餅配煉奶及朱古力醬、菲律賓哈囉哈囉刨冰配雪糕及配料、以及配合主題的限定雪糕口味，包括香芋、泰式奶茶 及斑蘭等！

另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮（鱈埸蟹腳、青口、蝦及更多）、時令鑊炒美饌（福建炒麵、星洲辣炒大蝦等）、明爐燒味等。

星期五至日、公眾假期及前夕供應：菲律賓燒乳豬、黃咖哩炒龍蝦鉗、泰式燒河蝦、冰鎮海鮮（波士頓龍蝦、磯煮鮑魚）

用餐日期：2024年6月17日至7月31日（6月22 – 23日除外）

【KKday 快閃限量搶–買一送二】東南亞薈萃自助晚餐（18:00 - 22:00）

KKday 優惠：星期一至四HK$831/2 大1 小，平均HK$277/位（原價HK$2,076/2大1小）

星期五至日及公眾假期HK$886/2 大1 小，平均HK$295.3/位（原價HK$2,215/2大1小）

（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）

*買1位成人送1位成人1位12歲以下小童

【KKday 快閃限量搶–成人半價】東南亞薈萃自助晚餐（18:00 - 22:00）

KKday 優惠：星期一至五 HK$457/位（原價HK$831/位）

星期六至日及公眾假期HK$487/位（原價HK$886/位）

（已包括原價加一服務費及1%支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化附加費）

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