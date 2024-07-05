【KKday 快閃限量搶 –買一送一】國際美饌海陸饕餮自助午餐

KKday 優惠: 星期一至五HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價 HK$854/2位）

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（已包括原價加一服務費）

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「Amazing Thailand」自助晚餐精選推介：

香港朗廷酒店The Food Gallery推出全新泰國風情盛宴，與泰國政府旅遊局-香港辦事處攜手推出「Amazing Thailand」自助晚餐！以「食」深入了解泰國當地文化及美食。是次自助晚餐中的美食均嚴格遵循傳統食譜，採用新鮮和正宗的食材精心烹制，打造一場正宗泰式美食風味之旅。菜式種類豐富，包括泰式烤豬腩肉、海鮮木瓜沙律，以及冬陰功湯。此外，菜單上還特別推出椰香綠咖喱波士頓龍蝦、泰式炸皮蛋，以及小食拼盤，拼盤包括絲網海鮮春卷、炸蝦餅和炸魚餅。自助晚餐亦有泰國著名甜點，包括椰奶燕菜糕、泰式布丁以及芒果糯米飯。滋味豐富，回味無窮。