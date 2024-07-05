KKday推出快閃自助餐優惠，香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐任食生蠔、瀨尿蝦、燒大骨扒，只需人均233起，7月5日下午6時開搶，即睇內文了解詳請！
國際美饌海陸饕餮自助午餐精選推介：
精選海鮮：生蠔、熟蝦、翡翠螺、文蛤、青口、凍瀨尿蝦
熱葷：燒紐西蘭大骨扒、紅酒雜菜燴牛尾、醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口、香草鮮茄汁藍青口、茶煙燻盲曹魚柳、紅酒燴鴨腿、花彫辣酒煮東風螺、海皇醬小炒皇、砂窩雲吞雞（食物款式輪流供應）
用餐時間：星期一至五 12:00 - 14:30；星期六至日及公眾假期 12:00 - 15:00
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】國際美饌海陸饕餮自助午餐
KKday 優惠: 星期一至五HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價 HK$854/2位）
星期六至日HK$562/2 位，平均HK$281/位（原價 HK$1,030/2位）
（已包括原價加一服務費）
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「Amazing Thailand」自助晚餐精選推介：
香港朗廷酒店The Food Gallery推出全新泰國風情盛宴，與泰國政府旅遊局-香港辦事處攜手推出「Amazing Thailand」自助晚餐！以「食」深入了解泰國當地文化及美食。是次自助晚餐中的美食均嚴格遵循傳統食譜，採用新鮮和正宗的食材精心烹制，打造一場正宗泰式美食風味之旅。菜式種類豐富，包括泰式烤豬腩肉、海鮮木瓜沙律，以及冬陰功湯。此外，菜單上還特別推出椰香綠咖喱波士頓龍蝦、泰式炸皮蛋，以及小食拼盤，拼盤包括絲網海鮮春卷、炸蝦餅和炸魚餅。自助晚餐亦有泰國著名甜點，包括椰奶燕菜糕、泰式布丁以及芒果糯米飯。滋味豐富，回味無窮。
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「Amazing Thailand」自助晚餐（18:00 – 22:00）
KKday 優惠: 星期一至四HK$886/2 位，平均HK$443/位（原價 HK$1,624/2位）
星期五至日HK$958/2 位，平均HK$479/位（原價 HK$1,756/2位）
（已包括原價加一服務費）
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