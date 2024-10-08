自助餐優惠｜8度海逸酒店 泰饗時光海鮮自助餐 任食即開生蠔＋泰式美食 買二送一/高達72折

8度海逸酒店內的 8度餐廳將由即日起至10月31日期間推出「泰饗時光海鮮自助晚餐」，包羅多款新鮮海鮮及泰式風味料理，推廣期間凡於酒店 eShop 預訂可享成人買二送二或成人買二送一連無限量供應餐酒、凡惠顧之首 100 位客人高達72折優惠，即睇詳情介紹！
自助餐推介！泰饗時光海鮮自助餐
泰饗時光海鮮自助餐提供琳琅滿目的新鮮海鮮及泰式風味料理，新鮮海鮮包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，另有鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮，選擇豐富！刺身及壽司區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，包括三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦及各款壽司等。開胃前菜包括一系列極具泰式風味的冷盤有，如泰式無骨鳳爪沙律、泰式柚子蝦沙律、泰式肉碎沙律、泰式海鮮沙律等，惹味醒胃。其餘的泰式風味美饌包括冬蔭功海鮮煲、魚湯海鮮煲、泰式香茅燒春雞、泰式青咖喱大蝦、泰式肉碎炒飯等，風味滿分！自助餐亦有多國美食，如滋補紅燒花膠伴花菇、肉汁豐腴的燒牛肉及燒羊扒、惹味椒鹽軟殼蟹、紅酒燴牛肋條及碧綠炒蝦球等，總有一款合你心意！
價目 (原價)
成人：星期一星期一至四 HK$618，星期五至日、公眾假期及前夕 HK$718
長者：星期一星期一至四 HK$528，星期五至日、公眾假期及前夕 HK$648
小童：星期一星期一至四 HK$458，星期五至日、公眾假期及前夕HK$578
限定優惠
• 成人買二送二連同行之 1 位小童 (5 歲或以下) 凡 4 位或以上同行惠顧，生日之星可享：可免費用餐 星期一至四可選
• 成人買二送一連無限量供應餐酒，生日之星 • 半價連免費餐酒乙支 / 額外享半磅生日蛋糕
• 免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支
• 星期一至五可享 8 折；星期六至日、公眾假 星期五至日及公眾假期及前夕期及前夕可享 85 折 • 半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個
• 凡惠顧之首 100 位客人，可享額外 9 折，即高達 72 折
• 長者優惠年齡由 65 歲降低至 60 歲
優惠期 ：2024 年 8 月 1 日至 10 月 31 日
地址 ：香港九龍土瓜灣九龍城道 199 號地下大堂 8 度餐廳
訂座 電話： 2126 1960
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