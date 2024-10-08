自助餐優惠｜8度海逸酒店 泰饗時光海鮮自助餐 任食即開生蠔＋泰式美食 買二送一/高達72折

自助餐推介！泰饗時光海鮮自助餐

泰饗時光海鮮自助餐提供琳琅滿目的新鮮海鮮及泰式風味料理，新鮮海鮮包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，另有鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮，選擇豐富！刺身及壽司區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，包括三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦及各款壽司等。開胃前菜包括一系列極具泰式風味的冷盤有，如泰式無骨鳳爪沙律、泰式柚子蝦沙律、泰式肉碎沙律、泰式海鮮沙律等，惹味醒胃。其餘的泰式風味美饌包括冬蔭功海鮮煲、魚湯海鮮煲、泰式香茅燒春雞、泰式青咖喱大蝦、泰式肉碎炒飯等，風味滿分！自助餐亦有多國美食，如滋補紅燒花膠伴花菇、肉汁豐腴的燒牛肉及燒羊扒、惹味椒鹽軟殼蟹、紅酒燴牛肋條及碧綠炒蝦球等，總有一款合你心意！



價目 (原價)

成人：星期一星期一至四 HK$618，星期五至日、公眾假期及前夕 HK$718

長者：星期一星期一至四 HK$528，星期五至日、公眾假期及前夕 HK$648

小童：星期一星期一至四 HK$458，星期五至日、公眾假期及前夕HK$578