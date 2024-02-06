自助餐優惠2024｜東涌酒店自助餐人均$108起！歎盡香港特色美食/點心/車仔麵

自助餐優惠2024｜新一年，少不免會同一家大細或親朋好友一起聚舊，吃自助餐就最好不過。香港東涌福朋喜來登酒店御廚，全新推出以香港情懷為主題的自助餐，人均只需$108起，性價比高！自助餐亦不設加一服務費，網店預訂更可享額外折扣優惠，立即睇內文優惠詳情啦！

香港東涌福朋喜來登酒店 御廚｜自助餐優惠

香港東涌福朋喜來登酒店自助餐餐廳御廚，全新推出以香港情懷為主題的性價比自助餐，以經典的港式車仔麵，配上特色湯底和多款食材為主打。自助餐不設加一服務費，網店預訂更可享額外折扣優惠。

車仔麵作為香港最富特色的街頭美食之一，客人亦可在御廚感受到同樣地道風情的酒店星級美饌。香濃的特色湯底，配以多款經典車仔麵美食，每日輪流供應：腐皮福袋、豬紅、牛筋、咖喱魚蛋、豬手、雲吞、豬腩肉，甚至小龍蝦或花膠，麵食、湯底、醬料種類繁多，可一次嚐盡超過 30 款配搭，選擇豐富。

客人亦可自由選擇一系列令人垂涎的中式美食、印度菜式。平日晚餐及周末更有健康沙律及甜品等。周末晚餐的高質香烤肉類美饌更是不可錯過之選。

