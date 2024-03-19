自助餐優惠2024｜西環萬怡酒店MoMo Cafe自助餐買二送二！人均$188起 任食生蠔/蟹腳/肉眼牛扒

2024自助餐優惠｜臨近復活節，各大平台都推出不少酒店自助餐優惠！香港萬怡酒店（西環）MoMo Café推出自助餐買二送二優惠，自助午餐最平人均只需$188！生蠔海鮮自助晚餐仲可以任食生蠔、鱈場蟹腳、焗生蠔、肉眼牛扒等。3月20日中午12點開搶，立即睇內文詳情！
MoMo Café 在 3 - 4 月期間供應嶄新的自助晚餐。 匯集世界各地的新食材，以全新的呈現方式，務求提升用餐體驗。
西環萬怡酒店MoMo Café中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐精選推介
即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、挪威三文魚、吞拿魚、鯛魚；茄蓉煙肉芝士焗生蠔、泡菜蜆意粉、紅酒燴牛尾、椒麻醬燒比目魚、馬來叻沙湯麵、冬陰肉碎蝦片；燒優質帶骨肉眼牛排、Movenpick 雪糕、無限暢飲 Stella、Hoegaarden 生啤；星期五至日及公眾假期供應阿根廷天使紅蝦、香草燒羊腿
【KKday 快閃限量搶–買二送二】中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐（18:30 - 21:30）
星期一至四 $1,352/4 位，平均 $338/位（原價 $2,248/4 位）
星期五至日及及公眾假期 $1,484/4 位，平均 $371/位（原價 $2,468/4 位）
（已包括加一服務費）
透過 KKday 預訂自助晚餐，可以優惠價加購小童及長者：
星期一至四 小童 (12 歲以下）$246/位，長者 $331/位
（原價 小童 $416/位，長者 $559/位）
星期五至日及及公眾假期 小童 (12 歲以下）$306/位，長者 $404/位
（原價 小童 $449/位，長者 $592/位）
（已包括加一服務費）
優惠網址
西環萬怡酒店MoMo Café自助午餐精選推介
挪威三文魚、北寄貝、甜蝦、鯛魚、愛爾蘭黃金螺；紅棗陳皮蒸比目魚、海南雞、泰式 咖哩配印度煎餅、泰式咖哩配印度煎餅、馬來叻沙湯麵；紐西蘭肉眼牛排、Movenpick 雪糕；星期六至日及公眾假期供應羊腿
*每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻（星期六、日及公眾假期供應）
用餐時間：星期一至五 12:00 - 14:30， 星期六、日及公眾假期 12:30 - 15:00
【KKday 快閃限量搶 – 6 折】自助午餐
星期一至五 成人 $188/位，小童 (12 歲以下）$132/位，長者 $160/位
（原價成人 $295/位，小童 $207/位，長者 $251/位）
星期六、日及公眾假期 成人 $237/位，小童 (12 歲以下）$181/位，長者 $209/位
（原價成人 $372/位，小童 $284/位，長者 $328/位）
（已包括加一服務費）
優惠網址
預訂日期：2024 年 3 月 20 日 12:00 至 3 月 26 日 23:59
用餐日期：2024 年 3 月 20 日至 4 月 30 日
地址：香港西營盤干諾道西 167 號 MoMo Café 香港萬怡酒店(西環)