自助餐優惠2024｜西環萬怡酒店MoMo Cafe自助餐買二送二！人均$188起 任食生蠔/蟹腳/肉眼牛扒

2024自助餐優惠｜臨近復活節，各大平台都推出不少酒店自助餐優惠！香港萬怡酒店（西環）MoMo Café推出自助餐買二送二優惠，自助午餐最平人均只需$188！生蠔海鮮自助晚餐仲可以任食生蠔、鱈場蟹腳、焗生蠔、肉眼牛扒等。3月20日中午12點開搶，立即睇內文詳情！

MoMo Café 在 3 - 4 月期間供應嶄新的自助晚餐。 匯集世界各地的新食材，以全新的呈現方式，務求提升用餐體驗。

西環萬怡酒店MoMo Café中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐精選推介

即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、挪威三文魚、吞拿魚、鯛魚；茄蓉煙肉芝士焗生蠔、泡菜蜆意粉、紅酒燴牛尾、椒麻醬燒比目魚、馬來叻沙湯麵、冬陰肉碎蝦片；燒優質帶骨肉眼牛排、Movenpick 雪糕、無限暢飲 Stella、Hoegaarden 生啤；星期五至日及公眾假期供應阿根廷天使紅蝦、香草燒羊腿

【KKday 快閃限量搶–買二送二】中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐（18:30 - 21:30）

星期一至四 $1,352/4 位，平均 $338/位（原價 $2,248/4 位）

星期五至日及及公眾假期 $1,484/4 位，平均 $371/位（原價 $2,468/4 位）

（已包括加一服務費）

透過 KKday 預訂自助晚餐，可以優惠價加購小童及長者：

星期一至四 小童 (12 歲以下）$246/位，長者 $331/位

（原價 小童 $416/位，長者 $559/位）

星期五至日及及公眾假期 小童 (12 歲以下）$306/位，長者 $404/位

（原價 小童 $449/位，長者 $592/位）

（已包括加一服務費）