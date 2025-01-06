自助餐推介｜康得思酒店全新升級海鮮饌嚐自助餐 任食生蠔/鮑魚雞湯/A4和牛

踏入新一年，位於旺角的香港康得思酒店將其人氣自助餐升級，帶來全新The Place「Seafood Feastopia海鮮饌嚐」自助晚餐。另外朗廷卓逸會會員凡惠顧自助晚餐亦可獲「味蕾昇華通行卡」一張，獨家尊享額外限定隱藏美食一客，包括鮑魚燉雞湯及火炙日本鹿兒島 A4 和牛壽司等，讓美味更上一層樓！

康得思酒店 海鮮饌嚐自助餐$ 548起 相信大家食自助餐最關心的一定是海鮮款式，今次海鮮饌嚐自助餐提供多款來自世界各地的時令海鮮，每日輪流供應5款，包括新鮮生蠔、加拿大鱈蟹腳、麵包蟹、海蝦及新西蘭青口等。另外自助餐廳必備的刺身及壽司區則每晚供應三款高級刺身及六款特色壽司及卷物，而每晚師傅更會即場切割空運新鮮吞拿魚，一於來現場品嚐鮮味十足的魚生刺身！另外The Place團隊亦每晚準備數款精緻矜貴美食輪流供應，包括搭配酸奶油的魚子醬吐司及無花果鵝肝慕斯撻等。

即席烹調美食專區 除了升級奢華海鮮，今次更新增多個即席烹調美食專區及創意菜式，當中包括即叫即製地道泰式船麵、法式馬賽魚湯、每晚輪流供應的鐵板香煎鵝肝及鐵板澳洲安格斯牛舌等。中西熱葷則包括意大利巴馬臣芝士意粉、三文魚酥皮批、烤美國頂級肉眼、威靈頓牛柳、西班牙海鮮炒飯等。喜好中式口味的可選擇籠仔清蒸海蝦、果皮蒸原隻鮑魚、蒜蓉粉絲蒸扇貝，以及輪流供應的珍寶鮮蝦餃、鮑魚燒賣及松露香菇餃，滋味四溢。

