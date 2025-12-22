自助餐推介｜普慶餐廳推韓風美食派對夜自助餐 $318起食生蠔/韓式烤肉/經典街頭小食/刨冰甜品

公認高CP值的自助餐廳「普慶餐廳」將於1月12日推出「韓風美食派對夜」自助餐，除了人氣海鮮凍盤外，更帶來一系列韓國地道美食，包括韓式烤肉、韓國經典街頭小食、韓式刨冰及甜品等，現場特設多個即席炮製專區，加上大熱K-pop流行音樂，絕對會是一場難忘的韓食派對！

普慶餐廳自助餐 1月份主打韓風美食

今次「韓風美食派對夜」自助餐將齊集多款韓式人氣美食，傳統美食有韓式部隊鍋、辣豆腐海鮮湯、韓式涼拌麵和韓式泡菜餃子等，亦有充滿創意的新派韓食，除提供傳統原味炸雞，還有墨汁炸雞配火龍果醬，鹹甜交織，入口層次非常豐富！烤肉區供應一系列豐富肉類主菜，必食韓式五花肉，廚師以香炸和炭火兩種不同方法炮製，外皮酥脆，肉質香嫩。其他精選肉食還有韓式烤雞、烤澳洲西冷牛扒、烤蜜汁火腿、香烤帶骨牛肋扒等，並提供一系列時令蔬菜及醬汁，讓客人配搭肉食一同享用，品嚐正宗韓食滋味。而如果喜歡韓式街頭風味，必食旋風薯片、懷舊熱狗棒、韓式炒魚板、泡菜餃子、韓式烤肉丸、韓式紫菜飯卷等經典小食。

甜品方面，晚市限定推出韓國蜜瓜，香甜的蜜瓜配上雲呢拿軟雪糕，加上醇厚威士忌酒香點綴，層次豐富。另外還有多款經典韓式甜點，包括軟糯香甜的糯米紅豆麻糬、朝鮮傳統食品韓國松餅、韓式雞蛋麵包、紫薯芝士撻、韓式糖漬蕃薯及韓式扭結甜甜圈等，現場更設即製迷你鯛魚燒及韓式刨冰專區，大家記得留肚食甜品！

在晚市時段享在自助餐，每位客人可享用限定蜂蜜牛油美國緬因洲龍蝦尾一客，龍蝦肉鮮嫩多汁，客人更可自選芝士味或香辣味醬汁，各有不同風味。食完龍蝦，每位客人更可享晚市限定的韓式燒牛肉一份，現場即席炮製優質韓牛，牛味香濃，肉汁軟嫩，令人回味無窮！