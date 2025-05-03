自助餐推介｜普慶餐廳「味覺三重盛宴」自助餐 成人$398起任食200款美食！送香烤龍蝦尾/拖羅刺身

普慶餐廳由5月5日起推出「味覺三重盛宴」自助餐，食客除了可任食200款優質海鮮及環球美食，每位更可享精緻主菜一客，菜式包括香草烤羊架、香烤美國緬因州龍蝦尾等，全部現場即席炮製，媲美高級西餐廳水準！

普慶餐廳「味覺三重盛宴」自助餐

凡惠顧普慶餐廳全新「味覺三重盛宴」自助餐，客人均可享精選刺身或主菜一客，菜式因應不同時段轉換，必試菜式包括香草烤羊架、牡丹蝦刺身、吞拿魚拖羅刺身、香烤美國緬因州龍蝦尾等。心水推介香烤美國緬因州龍蝦尾，龍蝦肉鮮嫩彈牙，入口帶點牛油香，令人回味無窮。另外晚市更有限定的油甘魚現場解體表演，由師傅即場切割日本直送到港的油甘魚，口感豐腴，啖啖充滿魚油香，鮮味十足！而午市則供應黑松露芝士意粉，則由廚師即席刨上黑松露，芝味香濃的意粉配搭黑松露，賣相味道都有驚喜。

除了以上佳餚，食客可無限量享用多達200款優質海鮮及環球美食。海鮮冷盤嚴選多款時令海鮮無限量供應，種類豐富，包括生蠔、松葉蟹蟹腳、麵包蟹、青口、小龍蝦、蜆等。日式刺身區同時提供超過十款刺身輪流供應，如三文魚、劍魚、吞拿魚、赤蝦和帶子等。主菜方面包括香烤有骨肉眼、香烤豬腩卷、香烤澳洲西冷、陳皮蒸鮮鮑、荷葉蒸鮮蝦、黃金鹹蛋蟹粥、清蒸海東星等，食物款式應有盡有，相信一定能讓自助餐迷滿意。