自助餐推介｜盤點5間秋季必試抵食自助餐！任食蟹饌美食/即開生蠔/南非鮑魚/A5和牛

踏入秋季，有不少酒店自助餐都有新主題推廣，除了供應大量新鮮海鮮和時令蟹饌美食，亦有餐廳推出泰式料理自助餐，風味獨特，滿足不同人的喜好！以下為大家盤點5間秋季必試抵食自助餐，同樣食物款式多元化，每間都值得一試！
香港麗晶酒店「滋味蟹饌 探索海洋風味」自助盛宴
香港麗晶酒店於旗下港畔餐廳推出「滋味蟹饌 探索海洋風味」主題自助餐，分別於午市及晚市供應。港畔餐廳廚師團隊特別選用多款蟹類炮製時令新菜，為食客帶來一系列以蟹入饌的佳餚。包括凍蜘蛛蟹、港式蟹肉臘味飯、花雕蟹肉雞油蒸蛋白、墨魚蟹肉油炸鬼配香辣醬、金菇蟹黃醬配日本稻庭烏冬香煎鴨肝，還有每口都充滿風味的茅台炒蟹配薑蔥蠔。此外自助餐亦有現場製作的多國風味菜式，中西滋味兼備。整體選擇豐富，加上餐廳坐擁維港美景，有興趣不妨預早訂座！
香港麗晶酒店網站訂座
JW萬豪酒店 頂級蟹宴自助晚餐
蟹宴自助晚餐由酒店行政總廚黃致銓（Tony Wong）帶領的專業廚師團隊以各地優質鮮蟹入饌，冰鎮鮮蟹鮮味十足，包括英國麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈場蟹腳等。熱盤則齊集多國風味，包括湖南炒辣蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋和西式煎蟹餅，每一款都香濃滋味。另外更有中式花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包及蟹皇扒時蔬，即席烹調專區更供應香氣四溢的秘製蟹粥和蟹粉撈麵，非常吸引。
自助晚餐同時提供新鮮龍蝦和海蝦等冰凍海產、手握壽司、頂級刺身，以及星期五至日限定推出的火炙 A5 和牛壽司等。熱葷區提供以優質食材入饌的亞洲美饌，包括招牌燜澳洲厚花膠及澳洲烏參、燜原隻南非鮑魚、片皮鴨，以及多款國際特色美食。
8度海逸酒店 「泰饗時光海鮮」自助餐
泰饗時光海鮮自助餐提供琳琅滿目的新鮮海鮮及泰式風味料理，新鮮海鮮包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，另有鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮，選擇豐富！刺身及壽司區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，包括三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦及各款壽司等。開胃前菜包括一系列極具泰式風味的冷盤有，如泰式無骨鳳爪沙律、泰式柚子蝦沙律、泰式肉碎沙律、泰式海鮮沙律等，惹味醒胃。其餘的泰式風味美饌包括冬蔭功海鮮煲、魚湯海鮮煲、泰式香茅燒春雞、泰式青咖喱大蝦、泰式肉碎炒飯等，風味滿分！自助餐亦有多國美食，如滋補紅燒花膠伴花菇、肉汁豐腴的燒牛肉及燒羊扒、惹味椒鹽軟殼蟹、紅酒燴牛肋條及碧綠炒蝦球等，總有一款合你心意！
萬麗咖啡室「蟹」逅深海秘境自助餐
萬麗咖啡室新出的 「蟹」逅深海秘境自助餐主打海洋鮮味，有多達 10 款鮮香滿溢的蟹饌，包括雪蟹腳、珍寶蟹*、梭子蟹、麵包蟹^、越式蕃茄蟹肉湯粉、蟹肉蒸蛋、青木瓜蟹肉蟹籽沙律、新加坡辣椒蟹配印度煎餅及炸饅頭*等。另有青口、海蝦、各式刺身以及新鮮蒸焗龍蝦*，每道菜式都鮮味十足！還有多款地道與環球佳餚，以及一系列精緻甜點與雪糕，各款美食將輪流供應。
^只限於自助午餐供應
*只限於自助晚餐供應
文華東方酒店快船廊 「上海菜及大閘蟹自助晚餐」
全新「上海菜及大閘蟹自助晚餐」將會品嘗到多款國際佳餚，烤牛肋骨肉汁四溢，令人垂涎，羊架獨特風味，搭配香料，讓整個晚餐更加豐富多彩；每人更享用一隻大閘蟹，蟹膏鮮美，肉質豐腴；不少得多款有日式海鮮刺身、壽司及冰鎮海鮮，有龍蝦、鮑魚、雪蟹腳和麵包蟹等海鮮選擇，送上啖啖海洋滋味。當然亦要一試文華東方馳名的海南雞飯，皮薄爽滑，雞味濃郁，配上粒粒分明的油飯，讓人回味無窮。