自助餐推介｜自助山 x 老字號金菊園 $338起食秋冬臘味自助餐 臘味糯米飯/臘腸葡撻/臘味雞蛋仔

人氣自助餐廳自助山 (香港)今年再年與臘味老字號「金菊園」合作，推出全新秋冬臘味自助餐，除了經典美味，亦有多款意美食，必試臘味糯米飯、荷香臘腸蒸黃油雞、臘腸葡撻等，近日氣溫驟降，一於去食臘味菜式暖身！
秋冬臘味自助餐必試美食
金菊園是香港家傳戶曉的百年老字號，以逾百年的匠心堅守和純手工工藝，堅持選用上等材料、無添加防腐劑的古法製作，保留臘味最地道的原味。而今次自助山 (香港)的秋冬臘味自助餐，由主廚團隊精心設計多款以金菊園臘味入饌的美味佳餚，令金菊園風味更上一層樓。必食「臘味糯米飯」由廚師現場手切金菊園臘腸、鴨肝腸、臘肉及晚市限定的獨家南安臘鴨，供食客自由配搭，配上香氣撲鼻的糯米飯現場烹調，臘味的豐盈層次與誘人香氣令人一試難忘！
此外還有其他人氣菜式，推介以古法製作的「荷香臘腸蒸黃油雞」，以荷葉包裹臘味與黃油雞一同蒸煮，香氣四溢。而足料「蒸臘味蘿蔔糕」亦是另一經典，將蘿蔔的甘甜與臘味的鹹香融合。想試創意菜式的話，創意甜點「臘味雞蛋仔」與「臘腸葡撻」驚喜十足，鹹甜交融，非常過癮！還有「香煎臘味芋頭糕」、「懷舊臘腸卷」等經典香港代表菜式，同樣值得一試！
＊價目按月更新（1月及2月價格將於12月中旬公佈）
推廣日期：2025年11月10日至2026年2月28日
午市自助餐：星期一至六 中午12時至下午2時30分｜星期日 中午12時至下午3時
晚市自助餐：星期一至日 下午6時至晚上10時
