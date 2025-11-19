自助餐推介｜自助山 x 老字號金菊園 $338起食秋冬臘味自助餐 臘味糯米飯/臘腸葡撻/臘味雞蛋仔

人氣自助餐廳自助山 (香港)今年再年與臘味老字號「金菊園」合作，推出全新秋冬臘味自助餐，除了經典美味，亦有多款意美食，必試臘味糯米飯、荷香臘腸蒸黃油雞、臘腸葡撻等，近日氣溫驟降，一於去食臘味菜式暖身！



秋冬臘味自助餐必試美食 金菊園是香港家傳戶曉的百年老字號，以逾百年的匠心堅守和純手工工藝，堅持選用上等材料、無添加防腐劑的古法製作，保留臘味最地道的原味。而今次自助山 (香港)的秋冬臘味自助餐，由主廚團隊精心設計多款以金菊園臘味入饌的美味佳餚，令金菊園風味更上一層樓。必食「臘味糯米飯」由廚師現場手切金菊園臘腸、鴨肝腸、臘肉及晚市限定的獨家南安臘鴨，供食客自由配搭，配上香氣撲鼻的糯米飯現場烹調，臘味的豐盈層次與誘人香氣令人一試難忘！