熱門搜尋:
陳瑞輝 歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 的士 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-18 12:19:13

自助餐推介｜銅鑼灣PLAYT推全新榴槤自助餐 即開生蠔！任食貓山王/蘇丹王D24榴槤甜品

分享：
自助餐推介｜銅鑼灣PLAYT推全新榴槤自助餐 即開生蠔！任食貓山王/蘇丹王D24榴槤甜品

自助餐推介｜銅鑼灣PLAYT推全新榴槤自助餐 即開生蠔！任食貓山王/蘇丹王D24榴槤甜品

銅鑼灣柏寧酒店內的自助餐廳PLAYT推出期間限定「夏日榴槤莊園自助餐」，由6月17日至7月31日期間餐廳將以多款馬來西亞果園直送的頂級榴槤為主角，為食客帶來一系列以貓山王、蘇丹王D24、黑刺榴槤精心炮製的榴槤甜品，款式包括法式拿破崙、自家製新鮮意大利雪糕、布甸、芝士撻、炸鮮奶及葡撻等，喜愛榴槤飄香的朋友絕對不能錯過！

銅鑼灣榴槤自助餐 榴槤甜品無限任食

今次期間限定「夏日榴槤莊園自助餐」除了提供即開時令生蠔、波士頓龍蝦、頂級安格斯牛肋排、壽司、刺身、精緻中式點心等多款海鮮珍饈及環球佳餚外，甜品均由酒店餅主廚Roy Lau匠心主理。多款以綿密及奶香為主的榴槤甜品，如紅蝦榴槤拿破倫、甘露榴槤日式卷蛋、D168柔佛黃金榴槤迷你葡撻等都非常吸引！當中必食黑刺榴槤甘露布甸，用「水果王中王」黑刺榴槤製作，果肉口感綿密細膩，香甜濃郁，製作成香滑布甸後風味更上層樓！而蘇丹王D24 榴槤芝士蛋糕亦值得一試，D24 榴槤芬香美味，被譽為榴槤中的至尊，再配搭同樣香濃的芝士蛋糕，令人一食難忘！心水推介紹紅蝦榴槤拿破倫 ，紅蝦榴槤平日較為少見，其橙紅色果肉加上甜中帶甘的風味獨特，今次特別用千層酥皮及濃厚忌廉製成經典拿破崙甜品，口感豐富，同樣值得一試。

《夏日榴槤莊園自助餐》
日期：2024年6月17日至7月31日
時間：18：30 - 21：30
星期一至星期四：成人HK$758 | 兒童HK$488
星期五至星期日及公眾假期：成人HK$798 | 兒童HK$528

PLAYT
地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓
電話：2839 3311

Ad Block

立即預訂：官方網站KKdayKlook 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受