自助餐推介｜銅鑼灣PLAYT推全新榴槤自助餐 即開生蠔！任食貓山王/蘇丹王D24榴槤甜品

銅鑼灣柏寧酒店內的自助餐廳PLAYT推出期間限定「夏日榴槤莊園自助餐」，由6月17日至7月31日期間餐廳將以多款馬來西亞果園直送的頂級榴槤為主角，為食客帶來一系列以貓山王、蘇丹王D24、黑刺榴槤精心炮製的榴槤甜品，款式包括法式拿破崙、自家製新鮮意大利雪糕、布甸、芝士撻、炸鮮奶及葡撻等，喜愛榴槤飄香的朋友絕對不能錯過！

銅鑼灣榴槤自助餐 榴槤甜品無限任食

今次期間限定「夏日榴槤莊園自助餐」除了提供即開時令生蠔、波士頓龍蝦、頂級安格斯牛肋排、壽司、刺身、精緻中式點心等多款海鮮珍饈及環球佳餚外，甜品均由酒店餅主廚Roy Lau匠心主理。多款以綿密及奶香為主的榴槤甜品，如紅蝦榴槤拿破倫、甘露榴槤日式卷蛋、D168柔佛黃金榴槤迷你葡撻等都非常吸引！當中必食黑刺榴槤甘露布甸，用「水果王中王」黑刺榴槤製作，果肉口感綿密細膩，香甜濃郁，製作成香滑布甸後風味更上層樓！而蘇丹王D24 榴槤芝士蛋糕亦值得一試，D24 榴槤芬香美味，被譽為榴槤中的至尊，再配搭同樣香濃的芝士蛋糕，令人一食難忘！心水推介紹紅蝦榴槤拿破倫 ，紅蝦榴槤平日較為少見，其橙紅色果肉加上甜中帶甘的風味獨特，今次特別用千層酥皮及濃厚忌廉製成經典拿破崙甜品，口感豐富，同樣值得一試。



《夏日榴槤莊園自助餐》

日期：2024年6月17日至7月31日

時間：18：30 - 21：30

星期一至星期四：成人HK$758 | 兒童HK$488

星期五至星期日及公眾假期：成人HK$798 | 兒童HK$528



PLAYT

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓

電話：2839 3311