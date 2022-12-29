自助餐 │ Hyatt Regency Buffet來個充滿儀式感的自助餐

Hyatt Regency Buffet來個充滿儀式感的自助餐

香港人一向愛吃自助餐，雖然疫情期間的確令吃自助餐比較麻煩了一點，但一直無阻香港人的熱愛，只要你有口碑，自助餐還是有一位難求的情況。在假期前剛巧吃了幾間不同主題的自助餐，當中還是帶有儀式感的沙田凱悅酒店吃得最開心，性價比也很不錯。 文：潘小熊

食材大升級 這間自助餐由開業以來一向都受歡迎，筆者也吃過不少次，疫情期間確是久違了，難得推出了全新主題，又是約腳gathering的好機會。當然，地方不變，要說菜式種類會突然大大增加比較不可能，不過在一向的菜式上，還是感受到食材是升級了，源源不絕的冷盤海鮮，除了長腳蟹受歡迎，多膏的開邊凍龍蝦是身邊的海鮮迷大讚兼吃下不少。而其餘熱食中的無限供應的鮑魚煮花膠超得女士歡心，這裡更有猶如飲宴才吃到原條蒸海魚！一晚最少吃掉三條，而且蒸的火候出色，一點也不輸給海鮮酒家。當然少不了的煎鴨肝、燒羊架等西式烤肉、即切西班牙火腿、壽司、即製Pizza、意粉等等都吃得出用料與往不同。最欣賞簡單連燒烤蔬菜，甘筍與薯仔也換上多種色的選擇。



大玩儀式感 即製矜貴食材 食物夠水準已經滿足不到常吃自助餐的港人，餐廳還出了新招，以敲鐘提示即製重點菜式登場大玩儀式感，其中即切油甘魚刺身十分肥美，配搭了清新的紫蘇醬帶出其鮮味；而另外極好氣氛的有白蘭地火炙芝士白汁焗龍蝦，以白汁焗好的龍蝦，在敲鐘出場後即席在客人面前淋上白蘭地再火炙，引來全場矚目，視覺效果滿分！另外，還有一道即席燒製斧頭扒及牛柳，大廚們在半露天即席將大大件的斧頭扒及牛柳燒熟，肉香味四溢，再加上少不了「放火」的環節，引得小朋友十分興奮。這些重頭食物同樣人人有份，也沒有出現不夠吃等情形，令自助餐都多了表演環節又能提升食慾。最最重要，千萬不要錯過即製的甜品，除了可以幫你tailor made黑森林雪糕杯外，限時出爐的古早蛋糕香軟好吃。最好玩必數即製的鯛魚燒，外皮焗得脆脆的鯛魚燒，可自選加入不同味的雪糕及日式紅豆蓉等冰火享受，絕對是打卡必備又好食。而這個好玩好食的自助餐，只在周末等特別日子，成人每位六百多元，抵食。