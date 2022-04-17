自我增值｜用15分鐘吸收一本書 全港首個粵語真人「讀書」應用程式

香港人最講求速度和效率，只能在坐車期間快速閱讀新聞或文章，甚少坐下來看書。「點點閱」將厚重的書本概括成15分鐘的摘要，再用廣東話真人錄音講出來，讓用家在上班坐車通勤時、做運動時或做家務時，輕易吸取知識並培養閱讀習慣。

捍衛廣東話及正體字文化

點點閱精選熱門實用工具書，除了為繁忙的香港人爭取時間培養閱讀習慣，同時捍衛廣東話及正體字文化。因此點點閱堅持使用廣東話真人錄音，並以正體字書面語撰寫摘要，讓香港人閱讀及收聽時更容易吸收。