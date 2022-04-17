自我增值｜用15分鐘吸收一本書 全港首個粵語真人「讀書」應用程式

香港人最講求速度和效率，只能在坐車期間快速閱讀新聞或文章，甚少坐下來看書。「點點閱」將厚重的書本概括成15分鐘的摘要，再用廣東話真人錄音講出來，讓用家在上班坐車通勤時、做運動時或做家務時，輕易吸取知識並培養閱讀習慣。
捍衛廣東話及正體字文化
點點閱精選熱門實用工具書，除了為繁忙的香港人爭取時間培養閱讀習慣，同時捍衛廣東話及正體字文化。因此點點閱堅持使用廣東話真人錄音，並以正體字書面語撰寫摘要，讓香港人閱讀及收聽時更容易吸收。
扶植失業傳媒人撰寫摘要
在疫情下，不少香港人陷入失業，更有多間傳媒機構結業，大量筆翰如流而且聲音雄厚悅耳的傳媒人加入失業大軍，創辦人William特意邀請他們為點點閱撰寫書本摘要，並一展所長為摘要錄音。讀者在收聽親切的廣東話書本摘要時，亦能透過耳熟能詳的聲線感受濃厚的人情味。
月費只需$38 + 省下大量時間
點點閱為用戶提供便宜及高效率的體驗，只要15分鐘便可讓你吸收到一本實用書的精華。讀過書本摘要後，用家亦可以透過應用程式內的連結到台灣書店網購心儀書本，深入了解當中每一章節。服務分為免費的「一般會員」和收費的「尊尚會員」兩種，就算是免費的一般會員，每天也會獲得一份根據用家填寫的閱讀喜好而分派摘要，而收費會員更可隨時隨地閱讀和收聽書庫內所有書本的摘要內容。現時尊尚會員月費$38，年費$358，平均每天只需要大約$1便可以隨時學習。