自煮好拍檔｜COOK’IN旗艦店登陸香港仔中心 優質食材/凍肉/即食餸包

不少人都喜歡在家煮返兩味，價錢實惠又顯心思，如果選用高質食材的話就更是事半功倍。最近COOK’IN旗艦店正式登陸香港仔中心，品牌進口世界各地多款珍貴高級食材，無論是肉類、海鮮、海味等等都一應俱全，絕對是是都市人的家中自煮好拍檔！

全新資訊性豐富購物體驗

店內提供的各類產品小知識及資訊，絕對能夠豐富大家的購物體驗，就算你是煮食新手，當來到 COOK’IN 也都懂得如何準備一頓料理。店內部分食材的藍色包裝上設有QR code，一掃即會連結到相關食材的煮食方案視頻，方便客人選購產品。另外店前也有電子顯示屏，顯示限時優惠、推介最新食材及展示煮食影片，資訊性豐富！此外如果有其他煮食問題，職員亦樂於解答，更會用他們的自煮經驗建議整個餐飲流程，例如每道菜式該配上什麼飲品、水果、小食，服務貼心。