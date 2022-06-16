自煮食譜│健康清淡「一汁三菜」 日本人Keisan教你煮日版三餸一湯 記得留意小貼士

日本人都有「三餸一湯」，統稱「一汁三菜」，這道家庭式餸菜流行自幾百年前的日本，今日就由來自北海道的日本人Keisan，以流俐的廣東話教大家一步步煮出一汁三菜！主菜以海鮮為主，今日就用上易買易處理的鯖魚，另外還有兩道清爽涼菜，全部食材都健康清淡，加上一道即沖的味噌湯就完成了，非常豐富又易煮，平均3分鐘就可以煮到一味！而Keisan更有多個煮食小貼士供大家參考！

一汁三菜材料：

一汁三菜步驟：

一汁三菜

味噌煮鯖魚 材料（2人份）

鯖魚魚柳2塊、生薑6片+2片，水200毫升

(A) 味噌1湯匙、醬油 2茶匙、清酒1湯匙、味醂1湯匙、糖2湯匙

準備工具：錫紙

1. 將生薑切成8片薄片。將其中2片切成絲。

2. 將魚塊切一半，在魚皮上用刀劃上十字刀花。接著放入攝氏80度沸鍋中，快速汆水後，用廚房紙吸去水分。

3. 將②下鑊，注入水及薑片，中火煮滾。

4. 煮滾後，撈出浮沫，加入(A)味料，冚蓋用小火煮10至15分鐘，或可用錫紙摺成鋪蓋，開孔疏氣。

5. 鯖魚取出上碟，將剩下的汁用中火煮至濃稠，淋在鯖魚上，加上薑絲完成。

青瓜蟹柳配蛋黃醬 材料（2人份）

小青瓜1條，蟹柳2至3條（50克）

(A) 蛋黃醬 2湯匙、醬油1茶匙、黃芥末半茶匙

1. 將青瓜切成絲，手撕蟹柳。

2. 將①和 (A)放入碗中，拌勻後盛入碗中即可。

涼拌胡麻秋葵 材料（2人份）

秋葵3至4棵，鹽1茶匙、醬油1茶匙、鰹魚花適量、芝麻沙律汁2湯匙、冰水少許

1. 砧板上灑鹽，放秋葵用手輕按滾動，除去秋葵的絨毛。

2. 準備一鍋滾水放鹽，放入秋葵灼約1分鐘。

3. 取出秋葵浸冰水降溫，取出瀝乾或以廚紙吸去多餘水分。

將秋葵切粒，澆上醬油、芝麻沙律汁拌勻上碟、灑鰹魚花就完成了。

速食版豆腐海帶味噌湯 材料（1人份）

豆腐½磚、蔥末1/2條、乾海帶2g、味噌1湯匙、水200ml、高湯粒(海鮮素)1/3茶匙

1.豆腐切丁，成骰子粒狀，2蔥切粒。

2.將高湯粒、味噌、乾海帶和豆腐放入碗內，先注入沸水煮拌勻，再注入適量沸水。

3.最後灑上蔥末即成。

一汁三菜零失敗貼士：

＊錫紙作蓋，令食材更快熟及入味。

＊白味噌味道較甜，接近啡或黑色較鹹。

*味醂分兩個種類，就是本味醂(本みりん)和味醂風(みりん風)，兩款味醂酒精度同樣大約14%，從前的日本人會將本味醂當清酒飲，煮餸時用來僻腥或更其入味，味醂風價錢就便宜很多，亦不似味醂般可直接飲用，因為加入了鹽味道比較鹹，大家煮餸時不想要鹹味就用本味醂；想加點鹹味 用便宜一點的味醂風也可。

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