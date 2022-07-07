自煮食譜│子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃

夏天悶熱，難免會感到冇胃口！今日Esther就用當造浸子薑教大家煮一味炒封門柳，封門柳腍滑又好味，只要切啱紋路，不用加調味料醃也能即時炮製，現在去凍肉舖都可以買到。片尾更會教大家揀靚子薑！
子薑炒封門柳材料
子薑炒封門柳步驟
子薑炒封門柳
材料
子薑 120克
花雕 1湯匙
紅椒角 6片
蒜茸 3粒
封門柳 160克
乾蔥茸 3粒
埋芡
糖 1/4茶匙
生粉 1/4茶匙
蠔油 1/2茶匙
調味
鹽 1/8茶匙
老抽 少許
麻油 少許
做法
1-5. 蒜頭、乾蔥頭切碎；紅椒去籽，切角。
6-7. 封門柳切片。
8. 白鑊烘乾子薑，放兩滴油烘至乾身，盛起。
9. 蒜茸及乾蔥頭以油鑊爆香，開大火放牛肉爆兜炒至八成熟，下子薑，灒酒。
10. 最後加紅椒角兜勻，埋茨後，加老抽及麻油兜勻即可上碟。
子薑炒封門柳 零失敗貼士
- 7月份仍是吃子薑的季節，以米醋浸7-10天即可，浸好的子薑酸甜又開胃，最適合夏天用食。
- 子薑以纖幼狀分枝為佳，最底的根部愈多分枝表示子薑不夠嫩或有渣，所以選擇愈少分枝愈好。
- 以粗鹽捽子薑表面，不用刨皮，過程中釋出多餘水分。
- 切牛肉時要逆紋切，像打格子，順紋切則會韌。
- 埋芡料先於小碗加水混合均勻才加入鑊中。
*鳴謝煤氣烹飪中心借出場地