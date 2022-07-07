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生活
2022-07-07 07:30:00

自煮食譜│子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃

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夏天悶熱，難免會感到冇胃口！今日Esther就用當造浸子薑教大家煮一味炒封門柳，封門柳腍滑又好味，只要切啱紋路，不用加調味料醃也能即時炮製，現在去凍肉舖都可以買到。片尾更會教大家揀靚子薑！

子薑炒封門柳材料

子薑炒封門柳材料

子薑炒封門柳材料

子薑炒封門柳步驟

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子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃 子薑炒封門柳 子薑超鮮嫩又開胃

子薑炒封門柳  

材料                                  

子薑      120克        

花雕      1湯匙        

紅椒角    6片          

蒜茸      3粒                        

封門柳   160克          

乾蔥茸    3粒               

埋芡

糖       1/4茶匙
生粉   1/4茶匙
蠔油   1/2茶匙


調味

鹽       1/8茶匙
老抽   少許
麻油   少許

 

 

做法

1-5. 蒜頭、乾蔥頭切碎；紅椒去籽，切角。

6-7. 封門柳切片。

8. 白鑊烘乾子薑，放兩滴油烘至乾身，盛起。

9. 蒜茸及乾蔥頭以油鑊爆香，開大火放牛肉爆兜炒至八成熟，下子薑，灒酒。

10. 最後加紅椒角兜勻，埋茨後，加老抽及麻油兜勻即可上碟。

子薑炒封門柳  零失敗貼士

  • 7月份仍是吃子薑的季節，以米醋浸7-10天即可，浸好的子薑酸甜又開胃，最適合夏天用食。
  • 子薑以纖幼狀分枝為佳，最底的根部愈多分枝表示子薑不夠嫩或有渣，所以選擇愈少分枝愈好。
  • 以粗鹽捽子薑表面，不用刨皮，過程中釋出多餘水分。
  • 切牛肉時要逆紋切，像打格子，順紋切則會韌。
  • 埋芡料先於小碗加水混合均勻才加入鑊中。

*鳴謝煤氣烹飪中心借出場地

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