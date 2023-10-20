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自煮食譜
2023-10-20 08:00:19

切洋蔥不流淚 ｜洋蔥神器及切法 5招不再流淚 減輕對眼鼻刺激(有片）

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切洋蔥不流淚 ｜神器及切法5招不再流淚 減輕對眼鼻刺激

切洋蔥不流淚 ｜神器及切法5招不再流淚 減輕對眼鼻刺激

洋蔥（英文︰onion）是下廚時常用的百搭食物，但在烹飪時最難敵「切洋蔥」過程，總是很容易讓人忍不住流眼淚。原來只要注意幾個訣竅，就可以避免被刺激，也可以輕鬆處理好洋蔥！

切洋蔥流淚原因

洋蔥是一種營養豐富的食材，含有維他命B、C、鈣、硒、槲皮素和硫化物等。洋蔥的辛辣味道來自於硫化物，它具有強烈的揮發性，可殺菌、消毒、抗氧化、提高免疫力、促進新陳代謝及預防血栓等。洋蔥切開時會讓人流淚，這是因為洋蔥含有甲硫胺酸、胱氨酸等胺基酸，當洋蔥被切開時，細胞壁被破壞，產生刺激性氣體刺激感覺神經，眼鼻接觸後會讓人流淚。

切洋蔥不流淚 ｜1用濕廚房紙墊底

將濕透的廚房紙放在砧板上，再在濕廚房紙上切洋蔥，讓洋蔥內化學物質在揮發到空氣前，先溶化在較近的廚房紙上。

切洋蔥不流淚 ｜2. 避開洋蔥底

洋蔥的硫化物集中在底部球莖，在切洋蔥時留在最後才切底部，或直接切除底部，便能大大減少刺激流淚的化學物質釋出。

切洋蔥時避開洋蔥底部，能大大減少刺激流淚的化學物質釋出。

切洋蔥時避開洋蔥底部，能大大減少刺激流淚的化學物質釋出。

切洋蔥不流淚 ｜3. 先冷西藏30分鐘

低溫能令化學反應減慢，將洋蔥先放在雪櫃降溫，同時能降低蒜氨酸酶的活性，能減輕洋蔥對眼鼻的刺激。不過，洋蔥本身並不適合冷藏，所以最好不要貪方便而長期將洋蔥放在雪櫃。

切洋蔥不流淚 ｜4. 浸水10分鐘

洋蔥刺激眼睛的化學物質能溶於水，要減少刺激性的氣體揮發，可以在切洋蔥前先將洋蔥切半，再去掉頭尾兩端，然後浸凍水10分鐘。

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切洋蔥不流淚 ｜5. 一邊切洋蔥 一邊沖

運用洋蔥內化學物質能溶於水的原理，將刀子沾濕，以及一邊切洋蔥一邊沖水，也能有助帶走化學物質。雖然這方法的效果較弱，但適用於沒時間將洋蔥預早冷藏、浸水的趕時間情況。

原文刊登於 C9．達人

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