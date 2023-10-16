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自煮食譜
2023-10-16 07:00:23

土匪雞翼食譜│譚仔名物孜然配雞翼 五香粉或十三香腌製做法唔難

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土匪雞翼食譜│譚仔名物孜然配雞翼 五香粉或十三香腌製做法唔難（網上圖片）

土匪雞翼食譜│譚仔名物孜然配雞翼 五香粉或十三香腌製做法唔難（網上圖片）

土匪雞翼（英文︰土Bandits Chicken Wings）是譚仔名物，深入人心的程度已是不用多說，坊間亦有不少人鑽研譚仔土匪雞翼炮製的方法。其實土匪雞翼醃料不外孜然、花椒粉，另一主要香料是五香粉。這次的改良版把五香粉換成更香更提鮮的十三香，以十三種香料配製，用來醃雞翼，香氣更令人回味，在雜貨舖可找到。而想讓雞皮香脆，便要把孜然粉分兩次沾在雞皮上，可以令雞翼焗完更香脆，即睇如何製作土匪雞翼：

土匪雞翼食譜（1人份量）

時間：50分鐘

土匪雞翼材料

雞翼8隻、黑芝麻2湯匙、孜然粉1湯匙、橄欖油1湯匙

土匪雞翼醃料

糖少許、蒜粉1茶匙、蠔油1茶匙、紹酒1湯匙、老抽半茶匙

孜然粉1茶匙、花椒粉半茶匙、辣椒粉半茶匙、十三香(或五香粉)1茶匙、粟粉1茶匙

土匪雞翼食譜│雞翼底部淺割兩刀，抹乾水，放入鋪了保鮮袋的大碗中。 土匪雞翼食譜│依順序加入醃料，把袋口封好，隔著袋子用手按摩雞翼可加速入味，醃15分鐘。臨焗之前，加入1湯匙橄欖油抹勻。 土匪雞翼食譜│焗盤上暹上小烤架，把雞翼排上，兩面撒一層混合的孜然黑芝麻。先以攝氏180度焗10分鐘，反轉另一面，再用同溫度焗10分鐘。 土匪雞翼食譜│最後再撒多點孜然粉，把溫度調至攝氏200度焗3分鐘，把表皮焗至更脆身。

土匪雞翼做法

  1. 雞翼底部淺割兩刀，抹乾水，放入鋪了保鮮袋的大碗中。
  2. 依順序加入醃料，把袋口封好，隔著袋子用手按摩雞翼可加速入味，醃15分鐘。臨焗之前，加入1湯匙橄欖油抹勻。
  3. 焗盤上暹上小烤架，把雞翼排上，兩面撒一層混合的孜然黑芝麻。先以攝氏180度焗10分鐘，反轉另一面，再用同溫度焗10分鐘。
  4. 最後再撒多點孜然粉，把溫度調至攝氏200度焗3分鐘，把表皮焗至更脆身。

原文刊登於 Yahoo Food

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