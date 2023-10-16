土匪雞翼食譜│譚仔名物孜然配雞翼 五香粉或十三香腌製做法唔難

土匪雞翼（英文︰土Bandits Chicken Wings）是譚仔名物，深入人心的程度已是不用多說，坊間亦有不少人鑽研譚仔土匪雞翼炮製的方法。其實土匪雞翼醃料不外孜然、花椒粉，另一主要香料是五香粉。這次的改良版把五香粉換成更香更提鮮的十三香，以十三種香料配製，用來醃雞翼，香氣更令人回味，在雜貨舖可找到。而想讓雞皮香脆，便要把孜然粉分兩次沾在雞皮上，可以令雞翼焗完更香脆，即睇如何製作土匪雞翼：