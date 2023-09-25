日式料理食譜｜和風雞叉燒 日本廚師Keisan教你低脂健康味蕾體驗

和風雞叉燒（炊飯器で鶏チャーシュー）是一道深受愛好日本料理人士喜愛的美食。這道菜以香嫩的雞髀肉為主要食材，搭配特製的和風燒烤醬汁，讓雞肉充分吸收醬汁的味道，烤出的雞叉燒色澤鮮豔，香味撲鼻。製作和風雞叉燒的過程簡單明了，只需要將雞胸肉醃製在和風燒烤醬汁中，再用烤箱或烤盤烤至完全熟透。和風雞叉燒不只是一道美味的主菜，它的高蛋白、低脂的特性也讓它適合作為健康飲食的一部分。透過獨特的烹調方法和調味，這道和風雞叉燒完美地將日本的烹飪風格與叉燒的燒烤風味結合在一起，帶給您獨特的味蕾體驗。
日式料理食譜｜和風雞叉燒
和風雞叉燒材料: (2人份)
日本雞髀肉 2塊 (約500g)、長蔥(青色部份) 1棵
(A) 酒 100cc、醬油 50cc、味醂 50cc、水100cc、砂糖 3湯匙、薑 1塊、蒜蓉 1茶匙
鹽 適量
烚蛋 2隻
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日式料理食譜｜和風雞叉燒做法
1. 薑連皮切薄片，蒜頭磨蓉。
2. 雞髀肉厚的部份可橫切開邊，調整肉的厚薄至平均。之後灑鹽。
3. 有皮一面向砧板，之後緊緊地將髀肉捲成卷狀，用數支牙籤固定末端。
4. 將A材料注入電飯煲拌勻，放入雞肉卷，加長蔥青色部份，蓋蓋按普通煮飯掣。
5. 煮好後，翻轉雞肉卷， 放入去殼烚蛋，浸至汁料涼凍。
6. 將(5)材料及汁料放在食物盒，可再浸1小時左右至入味。
7. 取出雞肉卷，去掉牙籤，切片上碟，伴雞蛋，蔬菜完成。
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杉內•馨食: 杉內馨
居港三十多年，致力推廣日本飲食文化，日本食鳥協會香港普及・啟發大使，日本FBO 及SSI 燒酎唎酒師，燒酎品質鑑定士，Food and Beverage Navigator，食物造型，料理達人，烹飪導師，煮食節目主持。