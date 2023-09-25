日式料理食譜｜和風雞叉燒 日本廚師Keisan教你低脂健康味蕾體驗

和風雞叉燒（炊飯器で鶏チャーシュー）是一道深受愛好日本料理人士喜愛的美食。這道菜以香嫩的雞髀肉為主要食材，搭配特製的和風燒烤醬汁，讓雞肉充分吸收醬汁的味道，烤出的雞叉燒色澤鮮豔，香味撲鼻。製作和風雞叉燒的過程簡單明了，只需要將雞胸肉醃製在和風燒烤醬汁中，再用烤箱或烤盤烤至完全熟透。和風雞叉燒不只是一道美味的主菜，它的高蛋白、低脂的特性也讓它適合作為健康飲食的一部分。透過獨特的烹調方法和調味，這道和風雞叉燒完美地將日本的烹飪風格與叉燒的燒烤風味結合在一起，帶給您獨特的味蕾體驗。