熱門搜尋:
颱風海葵 麥當勞 梁朝偉 福島核污水 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 恒大 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 親海駅II 日圓匯率 鬼節
返回
自煮食譜
2023-09-04 17:20:27

日本菜食譜｜南蠻雞配兩種醬料 日本人Keisan教你雞胸肉都唔會「鞋拾拾」

分享：
日本菜食譜｜南蠻雞配兩種醬料 日本人Keisan教你雞胸肉都唔會「鞋拾拾」

日本菜食譜｜南蠻雞配兩種醬料 日本人Keisan教你雞胸肉都唔會「鞋拾拾」

南蠻雞在日本戰國時代引進日本，據說最初是由葡萄牙傳教士帶入該國。南蠻雞是一道日本宮崎縣家常美食，以其香脆的外皮和嫩滑的雞肉口感深受喜愛。美味、家常的南蠻雞，無論是家庭聚餐或是朋友小聚，都是絕佳的選擇。這道菜也適合用來搭配啤酒或清酒，讓你體驗到豐富的日本料理風味。今日就由日本食鳥協會香港普及啟發大使、來自北海道的日本人Keisan教大家這道美味的日本菜食譜吧。

日本菜食譜｜南蠻雞材料包括雞胸肉

日本菜食譜｜南蠻雞材料包括雞胸肉

日本菜食譜｜南蠻雞材料

日本雞胸肉  1 塊 (約250g)、鹽  少許
甜醋醬材料 (A):  砂糖  1湯匙、 醬油 1湯匙、 黑醋  2湯匙、 蠔油  1茶匙

他他醬材料 (B):青瓜(細) ½條、 醃黃蘿蔔 3片、原味無糖乳酪  ２湯匙、
蛋黃醬  4湯匙、檸檬汁  1茶匙
烚蛋  1個
沙律油  5湯匙
小麥粉  4湯匙、 蛋漿  1隻

伴碟: 生菜  2片、 車厘茄  4粒

南蠻雞做法

  1. 雞胸肉橫切開成兩塊，用叉在雞胸上刺孔，灑鹽。
  2. (A)材料注入鍋，加熱至滾後熄火。
  3. (B)的青瓜及黃蘿蔔切碎。蛋烚熟用叉擠爛。加入他他醬及其他材料拌勻完成。
  4. 將切好的雞胸肉依次序蘸蛋漿、小麥粉，重複一次。
  5. 鑊下5大匙油，中細火加熱，將④的雞肉下鑊煎炸。一面變金黃後可翻轉。每面約煎2分鐘便可。
  6. 他他醬用小碟盛好，盛起炸好的雞胸肉，伴生菜車厘茄完成。
全麥番茄蛋餅、番茄烘蛋、番茄炒金菇等番茄食譜
簡易食譜｜早餐食厭原味粟米片？！5款特色早餐粟米片推薦 配牛奶、乳酪一流！
簡易食譜｜唔使10分鐘！5款微波爐懶人食譜教學 微波爐全麥Pizza、法式麵包布甸
5款簡易氣炸鍋小食教學 脆炸南瓜、酥皮蛋撻
簡易低脂食譜｜5款全麥捲餅食譜教學 芝士牛油果、韓式泡菜
日本人杉內馨Keisan是食物造型師、料理達人、烹飪導師及煮食節目主持

日本人杉內馨Keisan是食物造型師、料理達人、烹飪導師及煮食節目主持

杉內•馨食: 杉內馨

居港三十多年，致力推廣日本飲食文化，日本食鳥協會香港普及・啟發大使，日本FBO 及SSI 燒酎唎酒師，燒酎品質鑑定士，Food and Beverage Navigator，食物造型，料理達人，烹飪導師，煮食節目主持。

Facebook:Kei San日本煮食遊

Youtube:日本男子廚房

日本菜食譜│味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯等健康三餸一湯 日本人Keisan教你零失敗小貼士(有片) 日本菜食譜│味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯等健康三餸一湯材料及做法 日本菜食譜│味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯等健康三餸一湯材料及做法 日本菜食譜│青瓜蟹柳配蛋黃醬材料及做法 日本菜食譜│涼拌胡麻秋葵材料及做法 日本菜食譜│速食版豆腐海帶味噌湯材料及做法 日本菜食譜｜味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯做法 日本菜食譜｜青瓜蟹柳配蛋黃醬做法 日本菜食譜｜涼拌胡麻秋葵做法 日本菜食譜｜速食版豆腐海帶味噌湯做法
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受