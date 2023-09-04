日本菜食譜｜南蠻雞配兩種醬料 日本人Keisan教你雞胸肉都唔會「鞋拾拾」

南蠻雞在日本戰國時代引進日本，據說最初是由葡萄牙傳教士帶入該國。南蠻雞是一道日本宮崎縣家常美食，以其香脆的外皮和嫩滑的雞肉口感深受喜愛。美味、家常的南蠻雞，無論是家庭聚餐或是朋友小聚，都是絕佳的選擇。這道菜也適合用來搭配啤酒或清酒，讓你體驗到豐富的日本料理風味。今日就由日本食鳥協會香港普及啟發大使、來自北海道的日本人Keisan教大家這道美味的日本菜食譜吧。