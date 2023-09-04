日本菜食譜｜南蠻雞配兩種醬料 日本人Keisan教你雞胸肉都唔會「鞋拾拾」

南蠻雞在日本戰國時代引進日本，據說最初是由葡萄牙傳教士帶入該國。南蠻雞是一道日本宮崎縣家常美食，以其香脆的外皮和嫩滑的雞肉口感深受喜愛。美味、家常的南蠻雞，無論是家庭聚餐或是朋友小聚，都是絕佳的選擇。這道菜也適合用來搭配啤酒或清酒，讓你體驗到豐富的日本料理風味。今日就由日本食鳥協會香港普及啟發大使、來自北海道的日本人Keisan教大家這道美味的日本菜食譜吧。
日本菜食譜｜南蠻雞材料
日本雞胸肉 1 塊 (約250g)、鹽 少許
甜醋醬材料 (A): 砂糖 1湯匙、 醬油 1湯匙、 黑醋 2湯匙、 蠔油 1茶匙
他他醬材料 (B):青瓜(細) ½條、 醃黃蘿蔔 3片、原味無糖乳酪 ２湯匙、
蛋黃醬 4湯匙、檸檬汁 1茶匙
烚蛋 1個
沙律油 5湯匙
小麥粉 4湯匙、 蛋漿 1隻
伴碟: 生菜 2片、 車厘茄 4粒
南蠻雞做法
- 雞胸肉橫切開成兩塊，用叉在雞胸上刺孔，灑鹽。
- 將(A)材料注入鍋，加熱至滾後熄火。
- 將(B)的青瓜及黃蘿蔔切碎。蛋烚熟用叉擠爛。加入他他醬及其他材料拌勻完成。
- 將切好的雞胸肉依次序蘸蛋漿、小麥粉，重複一次。
- 鑊下5大匙油，中細火加熱，將④的雞肉下鑊煎炸。一面變金黃後可翻轉。每面約煎2分鐘便可。
- 他他醬用小碟盛好，盛起炸好的雞胸肉，伴生菜車厘茄完成。
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杉內•馨食: 杉內馨
居港三十多年，致力推廣日本飲食文化，日本食鳥協會香港普及・啟發大使，日本FBO 及SSI 燒酎唎酒師，燒酎品質鑑定士，Food and Beverage Navigator，食物造型，料理達人，烹飪導師，煮食節目主持。