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自煮食譜
2023-09-12 15:04:04

日本菜食譜｜和風天多尼烤雞 日本廚師Keisan教你黃薑飯點煮

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日本菜食譜｜和風天多尼烤雞 日本廚師Keisan教你點煮先脆皮

日本菜食譜｜和風天多尼烤雞 日本廚師Keisan教你點煮先脆皮

和風天多尼烤雞是一種融合了獨特口味和傳統日式烤雞的美食。這道菜肴結合了和風調味料和多尼烤雞的烤製技巧，呈現出獨特的風味和口感。每一塊雞肉都經過精心調味，濃郁的醬汁融入肉質中，使其更加美味多汁。

和風天多尼烤雞使用優質的雞肉，經過特殊的烤製工藝，使肉質鮮嫩多汁，外皮酥脆香氣四溢。這道料理不僅滿足了肉食愛好者的味蕾，也展現了日本烤雞的傳統和獨特風味，來自北海道的日本廚師Keisan教大家這道美味的日本菜食譜吧。

日本菜食譜│和風天多尼烤雞材料及做法簡單 日本菜食譜│和風天多尼烤雞配黃薑飯

和風天多尼烤雞材料 (2人份)和風タンドリーチキン

日本雞髀肉(1塊) 300g

(A)無糖乳酪 2湯匙、咖喱粉 1湯匙、 醬油 2茶匙、

蒜蓉 1茶匙、 薑蓉 1茶匙 、鹽 ½茶匙 、 黑胡椒 ½茶匙

沙律油 1湯匙

裝飾: 檸檬 (切角) 1個、 沙律菜 適量

和風天多尼烤雞以雞髀肉製作

和風天多尼烤雞以雞髀肉製作

黃薑飯材料 (4人份)

米 2杯 、 水 分量為米的1.1倍

(A) 薑黃 (turmeric) 1茶匙、 雞粉 1湯匙、無鹽牛油 15g

乾番荽 或 提子乾 適量

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和風天多尼烤雞做法

  1. 先做黃薑飯，洗米、量水後，加上(A)拌勻煮飯。
  2. 飯煮好後可拌勻備用。
  3. 將雞髀肉及(A) 材料放入密實袋搓揉均勻，放雪櫃1小時以上。
  4. 鑊下沙律油，中火加熱，將雞髀肉有皮一面下鑊，以中細火煎。
  5. 待皮煎至金黃後反轉，蓋蓋以細火煎焗5分鐘至雞髀肉全熟便可起鑊。
  6. 將雞髀切件，上碟配黃薑飯、沙律菜，以乾番荽或提子乾裝飾即成。
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日本人杉內馨Keisan是食物造型師、料理達人、烹飪導師及煮食節目主持

日本人杉內馨Keisan是食物造型師、料理達人、烹飪導師及煮食節目主持

杉內•馨食: 杉內馨

居港三十多年，致力推廣日本飲食文化，日本食鳥協會香港普及・啟發大使，日本FBO 及SSI 燒酎唎酒師，燒酎品質鑑定士，Food and Beverage Navigator，食物造型，料理達人，烹飪導師，煮食節目主持。

Facebook:Kei San日本煮食遊

Youtube:日本男子廚房

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