熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
自煮食譜
2023-09-26 11:40:00

泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞一雞兩味 食完雞煲再用清甜湯底打邊爐！（有片）

分享：
泰式椰青煲雞食譜｜一雞兩味好方便 食完雞煲再用清甜湯底打邊爐！（有片）

泰式椰青煲雞食譜｜一雞兩味好方便 食完雞煲再用清甜湯底打邊爐！（有片）

泰國菜味道鮮明，開胃之餘又合香港人口味。今次我們誠邀了肉類知識分享YouTuber MeatDee，為我們作菜式示範，用簡單易買的食材，煮出充滿泰式風情的泰式椰青煲雞，用新鮮椰青即開即煮，雞肉鮮嫩軟滑，入口滿嘴椰香！加上香港人打邊爐無分四季，吃過雞煲後一於用湯底烚下烚下，一雞兩味好方便！

 

▼泰式椰青煲雞食譜材料▼

泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞

泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞

泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞步驟▼

泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞 泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞 泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞 泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞 泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞
泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞

泰國菜食譜｜泰式椰青煲雞

泰式椰青煲雞食譜

葡式海鮮飯

食材

椰青1個／椰青水─1─1雞湯─1L魚露─10g南薑─50g檸檬葉─10g椰漿─400g香茅適量秀珍菇適量

泰式椰青煲雞步驟

1.將雞隻切件，除去雞頭和雞頸。香茅切片準用。

2.用菜刀沿椰青頂部切開，倒出椰青水備用。

3.燒熱鍋，倒入生油，然後爆香雞件，至雞皮轉為金黃色。

4.爆香後加入秀珍菇繼續炒香，放入一公升椰青水及椰肉。

5.順序放南薑、香茅和檸檬葉，再倒入一公升雞湯，大火滾起後轉小火，蓋上煲蓋煮約15分鐘。

6.最後放入椰漿和魚露，試味，煮滾後即成。

泰式椰青煲雞零失敗貼士：

＊急凍雞需要預先解凍
＊煎香雞件，以取代汆水，令雞味更香更突出。
鳴謝煤氣烹飪中心借出場地

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受