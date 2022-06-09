泰式椰青煲雞食譜｜一雞兩味好方便 用新鮮椰青即開即煮 食完雞煲再用清甜湯底打邊爐！

泰國菜味道鮮明，開胃之餘又合香港人口味。今次我們誠邀了肉類知識分享YouTuber MeatDee，為我們作菜式示範，用簡單易買的食材，煮出充滿泰式風情的泰式椰青煲雞，用新鮮椰青即開即煮，雞肉鮮嫩軟滑，入口滿嘴椰香！加上香港人打邊爐無分四季，吃過雞煲後一於用湯底烚下烚下，一雞兩味好方便！