泰式椰青煲雞食譜｜一雞兩味好方便 用新鮮椰青即開即煮 食完雞煲再用清甜湯底打邊爐！

泰國菜味道鮮明，開胃之餘又合香港人口味。今次我們誠邀了肉類知識分享YouTuber MeatDee，為我們作菜式示範，用簡單易買的食材，煮出充滿泰式風情的泰式椰青煲雞，用新鮮椰青即開即煮，雞肉鮮嫩軟滑，入口滿嘴椰香！加上香港人打邊爐無分四季，吃過雞煲後一於用湯底烚下烚下，一雞兩味好方便！
泰式椰青煲雞食譜材料：
泰式椰青煲雞步驟：
泰式椰青煲雞零失敗貼士：
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泰式椰青煲雞食譜
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葡式海鮮飯
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食材
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椰青1個／椰青水─1、雞─1隻、雞湯─1L、魚露─10g、南薑─50g、檸檬葉─10g、椰漿─400g、香茅─適量、秀珍菇─適量
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泰式椰青煲雞步驟
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1.將雞隻切件，除去雞頭和雞頸。香茅切片準用。
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2.用菜刀沿椰青頂部切開，倒出椰青水備用。
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3.燒熱鍋，倒入生油，然後爆香雞件，至雞皮轉為金黃色。
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4.爆香後加入秀珍菇繼續炒香，放入一公升椰青水及椰肉。
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5.順序放南薑、香茅和檸檬葉，再倒入一公升雞湯，大火滾起後轉小火，蓋上煲蓋煮約15分鐘。
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6.最後放入椰漿和魚露，試味，煮滾後即成。
泰式椰青煲雞零失敗貼士：
＊急凍雞需要預先解凍
＊煎香雞件，以取代汆水，令雞味更香更突出。