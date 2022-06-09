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自煮食譜
2022-06-09 07:00:00

泰式椰青煲雞食譜｜一雞兩味好方便 用新鮮椰青即開即煮 食完雞煲再用清甜湯底打邊爐！

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泰國菜味道鮮明，開胃之餘又合香港人口味。今次我們誠邀了肉類知識分享YouTuber MeatDee，為我們作菜式示範，用簡單易買的食材，煮出充滿泰式風情的泰式椰青煲雞，用新鮮椰青即開即煮，雞肉鮮嫩軟滑，入口滿嘴椰香！加上香港人打邊爐無分四季，吃過雞煲後一於用湯底烚下烚下，一雞兩味好方便！

 

泰式椰青煲雞食譜材料：

泰式椰青煲雞步驟：

泰式椰青煲雞零失敗貼士：

泰式椰青煲雞食譜

葡式海鮮飯

食材

椰青1個／椰青水─1─1雞湯─1L魚露─10g南薑─50g檸檬葉─10g椰漿─400g香茅適量秀珍菇適量

泰式椰青煲雞步驟

1.將雞隻切件，除去雞頭和雞頸。香茅切片準用。

2.用菜刀沿椰青頂部切開，倒出椰青水備用。

3.燒熱鍋，倒入生油，然後爆香雞件，至雞皮轉為金黃色。

4.爆香後加入秀珍菇繼續炒香，放入一公升椰青水及椰肉。

5.順序放南薑、香茅和檸檬葉，再倒入一公升雞湯，大火滾起後轉小火，蓋上煲蓋煮約15分鐘。

6.最後放入椰漿和魚露，試味，煮滾後即成。

泰式椰青煲雞零失敗貼士：

＊急凍雞需要預先解凍
＊煎香雞件，以取代汆水，令雞味更香更突出。
 

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