淮山/山藥食譜│百合燜排骨 功效養脾開胃增抵抗力

山藥功效多 補腎益精

春天要養生，山藥（英文︰yam）是其中一種不錯的食材，山藥有健脾益氣功效，可以防止肝氣旺傷脾，而且還能補腎益精，有助增強人體抵抗力。山藥除了用來煲湯，用來煮粥又或者燜煮也好吃，不過山藥易爛軟，燜的時間不宜太長，所以最好後加，把排骨燜到一半才加入山藥，即睇如何製作山藥百合燜排骨：