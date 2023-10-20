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自煮食譜
2023-10-20 07:00:44

淮山/山藥食譜│百合燜排骨 功效養脾開胃增抵抗力

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山藥食譜│百合燜排骨 功效養脾開胃增抵抗力

山藥食譜│百合燜排骨 功效養脾開胃增抵抗力

山藥功效多 補腎益精

春天要養生，山藥（英文︰yam）是其中一種不錯的食材，山藥有健脾益氣功效，可以防止肝氣旺傷脾，而且還能補腎益精，有助增強人體抵抗力。山藥除了用來煲湯，用來煮粥又或者燜煮也好吃，不過山藥易爛軟，燜的時間不宜太長，所以最好後加，把排骨燜到一半才加入山藥，即睇如何製作山藥百合燜排骨：

山藥百合燜排骨 （3人份量）

烹煮時間：30分鐘

山藥百合燜排骨 材料

山藥1條、排骨250克、冬菇（已浸）4隻、鮮百合1個

甘筍1條、薑1片、葱2條、冰糖碎10克、水200毫升

山藥百合燜排骨醬汁：

鹽半茶匙、蠔油1湯匙、海鮮醬1湯匙、生抽1湯匙、老抽1茶匙

山藥百合燜排骨醃料：

蒜粉1茶匙、胡椒粉少許、粟粉1湯匙、紹酒1湯匙、鹽少許、生抽1茶匙

山藥食譜│山藥先不要洗，削皮才清洗，滾刀切塊。浸入醋水中。 山藥食譜│排骨加入醃料略醃。甘筍削皮滾刀切塊。葱白和葱花分開切粒。冬菇切半。砂鍋加油，中火燒熱，加入冰糖碎稍煮溶，放入排骨拌炒至上色，煎至兩面帶金黃。 山藥食譜│待排骨金黃後，加入薑和葱白爆香，再加入冬菇和甘筍，加水，滾後蓋上，收中細火燜10分鐘。加入山藥和醬汁，再繼續燜10分鐘，加入百合

山藥百合燜排骨做法

  1. 山藥先不要洗，削皮才清洗，滾刀切塊。浸入醋水中。
  2. 排骨加入醃料略醃。甘筍削皮滾刀切塊。葱白和葱花分開切粒。冬菇切半。砂鍋加油，中火燒熱，加入冰糖碎稍煮溶，放入排骨拌炒至上色，煎至兩面帶金黃。
  3. 待排骨金黃後，加入薑和葱白爆香，再加入冬菇和甘筍，加水，滾後蓋上，收中細火燜10分鐘。加入山藥和醬汁，再繼續燜10分鐘，加入百合，燜5分鐘即成，撒葱花。

原文刊登於 Yahoo Food

Klook.com
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