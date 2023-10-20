淮山/山藥食譜│百合燜排骨 功效養脾開胃增抵抗力

山藥功效多 補腎益精
春天要養生，山藥（英文︰yam）是其中一種不錯的食材，山藥有健脾益氣功效，可以防止肝氣旺傷脾，而且還能補腎益精，有助增強人體抵抗力。山藥除了用來煲湯，用來煮粥又或者燜煮也好吃，不過山藥易爛軟，燜的時間不宜太長，所以最好後加，把排骨燜到一半才加入山藥，即睇如何製作山藥百合燜排骨：
山藥百合燜排骨 （3人份量）
烹煮時間：30分鐘
山藥百合燜排骨 材料
山藥1條、排骨250克、冬菇（已浸）4隻、鮮百合1個
甘筍1條、薑1片、葱2條、冰糖碎10克、水200毫升
山藥百合燜排骨醬汁：
鹽半茶匙、蠔油1湯匙、海鮮醬1湯匙、生抽1湯匙、老抽1茶匙
山藥百合燜排骨醃料：
蒜粉1茶匙、胡椒粉少許、粟粉1湯匙、紹酒1湯匙、鹽少許、生抽1茶匙
山藥百合燜排骨做法
- 山藥先不要洗，削皮才清洗，滾刀切塊。浸入醋水中。
- 排骨加入醃料略醃。甘筍削皮滾刀切塊。葱白和葱花分開切粒。冬菇切半。砂鍋加油，中火燒熱，加入冰糖碎稍煮溶，放入排骨拌炒至上色，煎至兩面帶金黃。
- 待排骨金黃後，加入薑和葱白爆香，再加入冬菇和甘筍，加水，滾後蓋上，收中細火燜10分鐘。加入山藥和醬汁，再繼續燜10分鐘，加入百合，燜5分鐘即成，撒葱花。
原文刊登於 Yahoo Food