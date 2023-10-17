減肥早餐菜單｜黑芝麻、花生、朱古力等5款隔夜燕麥粥 早餐食譜平均僅300kcal！

近年不少人都喜歡製作減肥早餐菜單隔夜燕麥，但是除了冷吃的隔夜燕麥，還可製作暖吃的燕麥，早上只需花5至10分鐘便可食用，健康又飽肚，而且平均只有300kcal！以下就為大家推薦5款隔夜燕麥粥配搭，早上的時候不妨試試看吧！

減肥早餐菜單｜基本隔夜燕麥

隔夜燕麥即以隔夜慢煮的形式，早一晚在冰箱浸泡，令麥皮變的更軟更順滑，一來令口感變得柔軟，適合作為早餐食用，二來可以節省早上煮的時間，對於繁忙的上班族特別方便。

基本隔夜燕麥材料：燕麥 50g／水150-180g（取決於其他食材）／牛奶/植物奶100g

基本隔夜燕麥做法

1. 早一晚將燕麥片和水放在密實盒裡浸過夜。

2. 把浸好的燕麥和牛奶或植物奶倒入小煲中，以中火煮大約2-3分鐘，直至牛奶冒泡後轉小火繼續煮。

3. 煮的時候不停攪拌，以防痴底，直至燕麥和牛奶或植物奶完全混合均勻即可。