減肥早餐菜單｜黑芝麻、花生、朱古力等5款隔夜燕麥粥 早餐食譜平均僅300kcal！

近年不少人都喜歡製作減肥早餐菜單隔夜燕麥，但是除了冷吃的隔夜燕麥，還可製作暖吃的燕麥，早上只需花5至10分鐘便可食用，健康又飽肚，而且平均只有300kcal！以下就為大家推薦5款隔夜燕麥粥配搭，早上的時候不妨試試看吧！
減肥早餐菜單｜基本隔夜燕麥
隔夜燕麥即以隔夜慢煮的形式，早一晚在冰箱浸泡，令麥皮變的更軟更順滑，一來令口感變得柔軟，適合作為早餐食用，二來可以節省早上煮的時間，對於繁忙的上班族特別方便。
基本隔夜燕麥材料：燕麥 50g／水150-180g（取決於其他食材）／牛奶/植物奶100g
基本隔夜燕麥做法
1. 早一晚將燕麥片和水放在密實盒裡浸過夜。
2. 把浸好的燕麥和牛奶或植物奶倒入小煲中，以中火煮大約2-3分鐘，直至牛奶冒泡後轉小火繼續煮。
3. 煮的時候不停攪拌，以防痴底，直至燕麥和牛奶或植物奶完全混合均勻即可。
減肥早餐菜單｜朱古力燕麥粥
早上想補充糖分的話，不妨嘗試這款朱古力燕麥粥吧！只需在原有的燕麥粥底加入可可粉熬煮即可，味道香甜，口感軟糯像是在吃朱古力慕絲一樣。再在燕麥粥上加上雜莓、堅果、黑朱古力等配料，不但可以增加口感，同時亦可增加其營養價值。
朱古力燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 150g／牛奶 100g／可可粉 5g
（配料）黑朱古力／樹莓／藍莓／堅果
減肥早餐菜單｜抹茶燕麥粥
抹茶同樣是不少人喜歡的口味，簡單加入抹茶粉在燕麥裏攪拌均勻，便能變成抹茶燕麥粥。牛奶燕麥與抹茶的口味特別合襯，再配上奇異果、藍莓等酸味的水果形成對比，令整體感覺不會太過甜膩。
抹茶燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 150g／牛奶 100g／抹茶粉 5g
（配料）奇異果片／藍莓／榛子／杏仁
減肥早餐菜單｜黑芝麻燕麥粥
如果有脫髮問題的話，不妨在早餐的時候多吃黑芝麻食品，而將黑芝麻粉加入燕麥粥裏面是一個不錯的選擇，一來可以增加燕麥的口味，二來對身體有益，無論男女也適合食用。
黑芝麻燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 170g／牛奶 100g／黑芝麻粉 30g
（配料） 車厘子／藍莓／堅果
減肥早餐菜單｜花生燕麥粥
不少人都會在早餐的時候以花生醬塗麵包食用，但其實可以把花生和燕麥粥混合，味道同樣好吃。若果怕花生粉的味道不合，煮燕麥粥的時候不加入花生粉，在最後才放入花生醬混合一起食用。
花生燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／水 150g／牛奶 100g／花生粉 10g
（配料）香蕉片／杏仁／核桃／雜莓
簡易食譜｜牛油果、Oreo等製作4款美味奶昔 健康飽肚早餐之選
早餐食譜｜花生醬夾心香蕉多士、流心太陽蛋三文治等5款懶人早餐食譜教學
早餐食譜｜蕃茄芝士吐司、雲朵吐司等5個簡易日式吐司 食早餐也要儀式感
簡易早餐食譜｜ 日本大熱蜜瓜包吐司懶人教學 10分鐘就做到！
早餐營養｜增肌睇時機 早餐吸收蛋白質最長肌肉
減肥早餐菜單｜豆乳燕麥粥
如果不喜歡使用牛奶煮燕麥的話，可以改用豆漿代替，充滿豆香之餘，亦方便不吃牛奶的人食用。不過記得浸泡燕麥的時候也要使用豆漿，這樣可以令豆漿的風味更突出。
豆乳燕麥粥材料：（基底）燕麥 50g／（浸泡用）豆漿 150g／（熬煮用）豆漿 100g
（配料）士多啤梨／果仁／黃豆粉／花生醬