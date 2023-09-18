簡易食譜｜雞柳米紙卷伴胡麻醬 日本廚師Keisan教你健康清爽家常菜

雞柳米紙卷伴胡麻醬是一道亞洲美食。這道菜以清爽的雞柳、新鮮蔬菜和泡軟的米紙卷為基礎，再配以濃郁的胡麻醬，創造出一種層次豐富且口感多變的美食。雞柳米紙卷的製作過程簡單且快速，可以作為家庭聚餐、朋友聚會或任何節慶的理想菜品。胡麻醬的濃郁口感與雞柳米紙卷的清爽滋味完美結合，為這道菜餚增添了更多的層次和深度。無論是作為主菜還是配菜，雞柳米紙卷都能讓您的餐桌增添一份亞洲風味。
雞柳米紙卷伴胡麻醬 ・日文鶏しゃぶ風生春巻き胡麻ダレ添え
雞柳米紙卷伴胡麻醬材料 (2人份)
米紙 2片、日本雞柳 4條、 料理酒 1湯匙
青瓜 1條、甘筍 ½條、紫蘇 6片、
(A) 胡麻沙律醬 4湯匙、醬油 ½湯匙
雞柳米紙卷伴胡麻醬做法
- 青瓜切成4cm長幼條。甘筍去皮同樣切成4cm長絲。
- 雞柳用料理酒浸10分鐘。燒熱一鍋水，放下雞柳，轉中火烚5分鐘。
- 取出雞柳浸凍水，取出用廚房紙吸乾水份，去筋。
- 準備一兜水，將米紙放入浸5秒，取出放在砧板上。
- 米紙上先鋪紫蘇，再鋪青瓜甘筍絲、雞柳，之後捲一下，將米紙兩端向內摺，再捲至黏合。
- 將米紙卷切2段，上碟伴胡麻醬汁便成。
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杉內•馨食: 杉內馨
居港三十多年，致力推廣日本飲食文化，日本食鳥協會香港普及・啟發大使，日本FBO 及SSI 燒酎唎酒師，燒酎品質鑑定士，Food and Beverage Navigator，食物造型，料理達人，烹飪導師，煮食節目主持。