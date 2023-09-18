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自煮食譜
2023-09-18 13:25:12

簡易食譜｜雞柳米紙卷伴胡麻醬 日本廚師Keisan教你健康清爽家常菜

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簡易食譜｜雞柳米紙卷伴胡麻醬 日本廚師Keisan教你健康清爽家常菜

簡易食譜｜雞柳米紙卷伴胡麻醬 日本廚師Keisan教你健康清爽家常菜

 雞柳米紙卷伴胡麻醬是一道亞洲美食。這道菜以清爽的雞柳、新鮮蔬菜和泡軟的米紙卷為基礎，再配以濃郁的胡麻醬，創造出一種層次豐富且口感多變的美食。雞柳米紙卷的製作過程簡單且快速，可以作為家庭聚餐、朋友聚會或任何節慶的理想菜品。胡麻醬的濃郁口感與雞柳米紙卷的清爽滋味完美結合，為這道菜餚增添了更多的層次和深度。無論是作為主菜還是配菜，雞柳米紙卷都能讓您的餐桌增添一份亞洲風味。

雞柳米紙卷伴胡麻醬材料有日本雞柳 雞柳米紙卷伴胡麻醬為簡易家常菜 雞柳米紙卷伴胡麻醬清爽又健康，是方便又好吃的食譜

雞柳米紙卷伴胡麻醬 ・日文鶏しゃぶ風生春巻き胡麻ダレ添え

雞柳米紙卷伴胡麻醬材料 (2人份)

米紙  2片、日本雞柳  4條、 料理酒  1湯匙
青瓜 1條、甘筍 ½條、紫蘇 6片、
(A)    胡麻沙律醬  4湯匙、醬油  ½湯匙

雞柳米紙卷伴胡麻醬做法

  1. 青瓜切成4cm長幼條。甘筍去皮同樣切成4cm長絲。
  2. 雞柳用料理酒浸10分鐘。燒熱一鍋水，放下雞柳，轉中火烚5分鐘。
  3. 取出雞柳浸凍水，取出用廚房紙吸乾水份，去筋。
  4. 準備一兜水，將米紙放入浸5秒，取出放在砧板上。
  5. 米紙上先鋪紫蘇，再鋪青瓜甘筍絲、雞柳，之後捲一下，將米紙兩端向內摺，再捲至黏合。
  6. 將米紙卷切2段，上碟伴胡麻醬汁便成。
日本人杉內馨Keisan是食物造型師、料理達人、烹飪導師及煮食節目主持

日本人杉內馨Keisan是食物造型師、料理達人、烹飪導師及煮食節目主持

杉內•馨食: 杉內馨

居港三十多年，致力推廣日本飲食文化，日本食鳥協會香港普及・啟發大使，日本FBO 及SSI 燒酎唎酒師，燒酎品質鑑定士，Food and Beverage Navigator，食物造型，料理達人，烹飪導師，煮食節目主持。

Facebook:Kei San日本煮食遊

Youtube:日本男子廚房

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