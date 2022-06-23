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自煮食譜
2022-06-23 07:30:00

自煮食譜│一期一會！釀完梅酒零浪費　酒釀南高梅果醬

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相信很多人都試過自釀日本南高梅酒，不過釀完酒的梅今日Esther就教大家點樣自製南高梅果醬，大概1520分鐘可完成，只要注意落材料先後次序及分量，還有貯藏小貼士，就可以放雪櫃備用，隨時用來搽多士麵包都好好味！其實可以物盡其用零浪費！

酒釀南高梅果醬材料：

酒釀南高梅果醬材料

酒釀南高梅果醬步驟：

酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬 酒釀南高梅果醬
酒釀南高梅果醬

酒釀南高梅果醬

酒釀南高梅果醬

材料：

浸酒後之南高梅      500

酒汁                        60

砂糖 Part1             180

砂糖 Part2              60

果膠 (NH pectin)    14

 

準備消毒瓶子：準備消毒瓶子，瓶子用熱水烚一會，倒出瓶內水分後放入焗爐以100度焗20分鐘。

做法：

1.先將南高梅肉剪開，連核放鍋內，連酒汁以中細火煮至攝氏40度。

2. 將砂糖(part1)及果膠混合，放入鍋子內，期間要不停攪拌至完全融解。

3. 放砂糖(part2)，完全拌勻後中火續煮3-5分鐘。(全程煮大約10分鐘)

4. 果醬放盤子上去核。

5.  最後入瓶，扭實樽蓋後倒轉樽身，攤涼後放雪櫃可以真空保存。

 

酒釀南高梅果醬零失敗貼士

-要做南高梅果醬，首次要預早半年時間浸梅酒，撈起後就可以造果醬。

-南高梅多分為2L至4L等級，以碩大的4L為佳，太細粒很容易浸至皺皮，「核味」亦會太突出影響整體味道，餘下的梅肉亦不足以做果醬。

-1公斤梅可對1公升果實酒，再加600g冰糖，怕甜可減至500g。

-果醬一定要在高溫下入樽。

 

*鳴謝煤氣烹飪教室借出場地

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