自煮食譜｜焦糖法式厚切西多士 浸足12個鐘 內裡似燉蛋咁滑嫩！

【今晚食乜餸】甜蜜蜜的精緻甜品誰能抗拒？今次我們邀請到「亞洲最佳女主廚」、餐廳Little Bao的主廚及老闆May Chow為我們示範製作焦糖法式厚切西多士，步驟有心思，需預先用自家製吉士醬將多士浸過夜，又要自製意式口味忌廉，全是心機和工夫，難怪呀May笑言是激嬲伴侶必整甜品！

焦糖法式厚切西多士食材:

焦糖法式厚切西多士步驟：

焦糖法式厚切西多士步驟：

1.將雞蛋、忌廉、砂糖及橙皮放入大碗裏，攪拌成吉士醬。

2.用吉士醬浸泡多士，每邊需要冷藏並浸泡五至六小時。

3.將Mascarpone忌廉、砂糖、鹽、雲尼拿精油及冷萃咖啡混合，冷藏一小時或以上，製作出Tiramisu口味的忌廉。

4.牛油起鑊，中火煎香已浸泡十二小時的多士，煎至兩邊金黃。

5.焗爐預熱230度，放入多士焗4分鐘。

6.用平底鑊低溫煮焦糖，煮至焦紅色最佳，並加入多士製成焦糖脆面。

7.士多啤梨切粒鋪在多士表面，然後按次序放上忌廉、可可粉、薄荷葉和楓糖漿，完成！

焦糖法式厚切西多士零失敗貼士：

1.可用牛奶方包代替Brioche麵包多士，同樣切成1.5 吋的厚度。

2.建議預留時間浸泡多士，讓多士充分吸收吉士醬，焗製後口感更佳。



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