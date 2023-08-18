西多士食譜｜焦糖法式厚切西多士做法 浸足12個鐘 內裡似燉蛋咁滑嫩！(有片)

【今晚食乜餸】甜蜜蜜的精緻甜品誰能抗拒？今次我們邀請到「亞洲最佳女主廚」、餐廳Little Bao的主廚及老闆May Chow為我們示範製作焦糖法式厚切西多士（French toast），步驟有心思，需預先用自家製吉士醬將多士浸過夜，又要自製意式口味忌廉，全是心機和工夫，難怪呀May笑言是激嬲伴侶必整甜品！
西多士食譜｜焦糖法式厚切西多士材料
▼焦糖法式厚切西多士做法▼
▼焦糖法式厚切西多士零失敗貼士▼
焦糖法式厚切西多士材料
吉士醬：
雞蛋 1 隻
忌廉 120g
糖 22.5g
橙皮 2g
法式厚切西多士：
Brioche麵包多士 1.5 吋
Mascarpone馬斯卡彭芝士：
砂糖 12.5g
鹽 少量
咖啡酒／冷萃咖啡 10.5g
雲尼拿精油 5 g
Mascarpone芝士120 g
伴碟：
可可粉 適量
士多啤梨 2粒
薄荷葉 適量
楓糖漿 適量
焦糖法式厚切西多士做法
1.將雞蛋、忌廉、砂糖及橙皮放入大碗裏，攪拌成吉士醬。
2.用吉士醬浸泡多士，每邊需要冷藏並浸泡五至六小時。
3.將Mascarpone忌廉、砂糖、鹽、雲尼拿精油及冷萃咖啡混合，冷藏一小時或以上，製作出Tiramisu口味的忌廉。
4.牛油起鑊，中火煎香已浸泡十二小時的多士，煎至兩邊金黃。
5.焗爐預熱230度，放入多士焗4分鐘。
6.用平底鑊低溫煮焦糖，煮至焦紅色最佳，並加入多士製成焦糖脆面。
7.士多啤梨切粒鋪在多士表面，然後按次序放上忌廉、可可粉、薄荷葉和楓糖漿，完成！
焦糖法式厚切西多士零失敗貼士
1.可用牛奶方包代替Brioche麵包多士，同樣切成1.5 吋的厚度。
2.建議預留時間浸泡多士，讓多士充分吸收吉士醬，焗製後口感更佳。
＃鳴謝煤氣烹飪中心借出場地