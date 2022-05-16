checkcheckcin紫番薯米水去水腫緩便秘 梁醫師教你整埋紫番薯紅豆芋頭西米露

checkcheckcin紫番薯米水 去水腫緩便秘 梁醫師教你整埋紫番薯紅豆芋頭西米露

checkcheckcin 紫番薯米水 去水腫緩便秘│ 簡易紫番薯糖水食譜

全新「紫番薯 米水」更可煮製成可口糖水，梁醫師特別以3包「紫番薯 米水」加芋頭、紅豆及西米等煮成紫番薯紅豆芋頭西米露。

材料：紫番薯米水 3包

芋頭 400克

紅豆 50克

西米 50克

椰漿 250毫升

冰糖 適量

*芋頭可以紫番薯代替

做法：

1. 材料洗淨，紅豆浸泡1小時，瀝乾備用。

1. 煮滾一鍋水，加入西米用文火煮至半透明，不時攪拌，加蓋熄火用餘溫焗約10分鐘至完全透明，盛起沖凍水後瀝乾備用。

2. 芋頭去皮切粒，隔水蒸約15分鐘至軟腍，備用。

3. 紫番薯米水倒入鍋中，加入紅豆用文火煮1小時至軟腍，加入芋頭粒及椰漿煮滾，按喜歡的甜度加入適量冰糖煮溶。

4. 加入西米拌勻即成。

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