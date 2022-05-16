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自煮食譜
2022-05-16 21:45:46

checkcheckcin紫番薯米水去水腫緩便秘 梁醫師教你整埋紫番薯紅豆芋頭西米露

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checkcheckcin紫番薯米水 去水腫緩便秘

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checkcheckcin紫番薯米水 checkcheckcin紫番薯米水 梁尹倩中醫師 米水及茶飲系列：紫番薯米水、朝米水、夕米水、紅豆米水、火龍果玫瑰茶、山楂烏龍茶。

中醫理論認為「脾胃為後天之本」、「脾胃為氣血生化之源」，如能保持脾胃健康，身體才不會囤積多餘的水分，能夠攝取食物中的營養，亦令各臟腑運作暢順，人也會更精神。由註冊中醫師梁尹倩調配的米水系列，一直以為大家養好脾胃為本，以紅米、白米及生薏米及其他天然素食材調配，並針對各種不同效用，製作成方便大家飲用無菌冷灌的即飲包裝米水。米水系列自推出以來深受歡迎，繼3款「朝」、「夕」及「紅豆」米水後，全新推出「紫番薯 米水」，以紅米、白米、紫番薯及燕麥等調配而成，功效針對去水腫、抗氧化及舒緩便秘

紫番薯紅豆芋頭西米露

梁尹倩中醫師食譜──紫番薯紅豆芋頭西米露。

checkcheckcin紫番薯米水 去水腫緩便秘│簡易紫番薯糖水食譜

全新「紫番薯 米水」更可煮製成可口糖水，梁醫師特別以3包「紫番薯 米水」加芋頭、紅豆及西米等煮成紫番薯紅豆芋頭西米露。

 

材料：紫番薯米水  3包

芋頭            400克

紅豆             50克

西米            50克

椰漿            250毫升

冰糖            適量

*芋頭可以紫番薯代替

 

做法：

1. 材料洗淨，紅豆浸泡1小時，瀝乾備用。

1. 煮滾一鍋水，加入西米用文火煮至半透明，不時攪拌，加蓋熄火用餘溫焗約10分鐘至完全透明，盛起沖凍水後瀝乾備用。

2. 芋頭去皮切粒，隔水蒸約15分鐘至軟腍，備用。

3. 紫番薯米水倒入鍋中，加入紅豆用文火煮1小時至軟腍，加入芋頭粒及椰漿煮滾，按喜歡的甜度加入適量冰糖煮溶。

4. 加入西米拌勻即成。

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