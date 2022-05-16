checkcheckcin紫番薯米水去水腫緩便秘 梁醫師教你整埋紫番薯紅豆芋頭西米露

中醫理論認為「脾胃為後天之本」、「脾胃為氣血生化之源」，如能保持脾胃健康，身體才不會囤積多餘的水分，能夠攝取食物中的營養，亦令各臟腑運作暢順，人也會更精神。由註冊中醫師梁尹倩調配的米水系列，一直以為大家養好脾胃為本，以紅米、白米及生薏米及其他天然素食材調配，並針對各種不同效用，製作成方便大家飲用無菌冷灌的即飲包裝米水。米水系列自推出以來深受歡迎，繼3款「朝」、「夕」及「紅豆」米水後，全新推出「紫番薯 米水」，以紅米、白米、紫番薯及燕麥等調配而成，功效針對去水腫、抗氧化及舒緩便秘。
checkcheckcin紫番薯米水 去水腫緩便秘│簡易紫番薯糖水食譜
全新「紫番薯 米水」更可煮製成可口糖水，梁醫師特別以3包「紫番薯 米水」加芋頭、紅豆及西米等煮成紫番薯紅豆芋頭西米露。
材料：紫番薯米水 3包
芋頭 400克
紅豆 50克
西米 50克
椰漿 250毫升
冰糖 適量
*芋頭可以紫番薯代替
做法：
1. 材料洗淨，紅豆浸泡1小時，瀝乾備用。
1. 煮滾一鍋水，加入西米用文火煮至半透明，不時攪拌，加蓋熄火用餘溫焗約10分鐘至完全透明，盛起沖凍水後瀝乾備用。
2. 芋頭去皮切粒，隔水蒸約15分鐘至軟腍，備用。
3. 紫番薯米水倒入鍋中，加入紅豆用文火煮1小時至軟腍，加入芋頭粒及椰漿煮滾，按喜歡的甜度加入適量冰糖煮溶。
4. 加入西米拌勻即成。
售賣點│各CheckCheckCin 分店、HKTVMALL 發售、YATA、AEON、百佳陸續發售
網店 ：www.checkcheckcin.com/home/online-shop