XO醬炒腸粉食譜｜唔黐鑊貼士做法 慢火分開煎在家一樣做到港式風味！

腸粉（英文︰Rice-rolls）可以說是Comfort food，無論點煮都好食，最簡單蒸或煎的口味食得多，可以試試炒腸粉。不過好多人都說炒腸粉常常會炒成一堆，味道雖然唔影響，但影響賣相。其實只要將腸粉在炒之前先慢慢煎至挺身，再炒便可以吸味道也不易爛，即睇如何製作XO醬炒腸粉（英文︰Stir-fry Rice-rolls）：