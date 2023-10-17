XO醬炒腸粉食譜｜唔黐鑊貼士做法 慢火分開煎在家一樣做到港式風味！

腸粉（英文︰Rice-rolls）可以說是Comfort food，無論點煮都好食，最簡單蒸或煎的口味食得多，可以試試炒腸粉。不過好多人都說炒腸粉常常會炒成一堆，味道雖然唔影響，但影響賣相。其實只要將腸粉在炒之前先慢慢煎至挺身，再炒便可以吸味道也不易爛，即睇如何製作XO醬炒腸粉（英文︰Stir-fry Rice-rolls）：
XO醬炒腸粉食譜（2人份量）
時間：20分鐘
XO醬炒腸粉材料
蝦米腸粉10條、無骨豬扒1塊、葱3條、甘筍半條、白雪菇半包
香腸2條、蛋1隻、蒜頭1瓣、黑醬油少許
生抽1湯匙、XO醬2茶匙、麻油少許、芝麻少許
XO醬炒腸粉醃料
糖少許、生抽半茶匙、老抽少許
粟粉1茶匙
油1茶匙
XO醬炒腸粉做法
- 燒熱油，倒入蛋液煎成蛋皮，切絲備用。蒜頭切碎，葱切段。甘筍刨絲，香腸切絲，豬肉切絲後加醃料略醃。白雪菇分小朵。
- 腸粉切段。燒熱油，加油，加入腸粉，中火煎至兩面帶少許焦香，煎的時候要把腸粉分開，不要重叠。
- 燒熱油，爆蒜頭，加入肉絲和香腸絲先炒，加入甘筍絲同炒至肉開始熟，腸粉回鑊，加入黑醬油和生抽快炒。下葱和蛋絲，加XO醬同炒，上碟。再用少許蛋絲和芝麻裝飾。
原文刊登於 Yahoo Food