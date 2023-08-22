自由鳥招募「旅行師」！ 請全港大專生一年免費飛4次亞洲做旅遊KOL

剛推出「學生自由飛快閃優惠」的自由鳥又有新搞作！它們宣佈招募「自由鳥旅行師」，免費請本地全日制大專生一年飛亞洲4次，盡享免費外遊數據，並提供平台予旅行師與自由鳥粉絲分享旅遊體驗，預習成為全職旅行KOL。
合資格大專生只需於2023年9月30日或之前，於設定為公開的Instagram帳號內張貼任何關於吃喝玩樂的帖文，Tag @birdiestagram、 #自由鳥旅行師，自由鳥將於2023年10月4日挑選兩位優勝者，再透過優勝者IG帖文通知領獎詳情。
第一屆旅行師可自選旅行目的地，包括日本、南韓、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、中國、澳門，再於旅程中與自由鳥粉絲互動、分享吃播、大癲之旅行體驗。
同場加映：自由鳥「學生自由飛快閃優惠」月費
為照顧學生捉緊機會外遊及準備開學的需要，自由鳥推出全新學生服務計劃月費低至$68，同時加送高達20日亞洲外遊數據，一卡掌握本地數據及旅遊數據，外遊都毋須轉卡。學生服務計劃免數據任用Zoom同Teams，每晚1點至6點更可任用數據，無論上網課或傾project都無須擔心數據用量。
優惠僅適用於新登記自由鳥指定月費計劃並持有有效學生身份證明文件且年齡為25歲或以下之本地或海外學生。推廣期為2023年7月20日至2023年9月30日（包括首尾兩天）。優惠受條款及細則，詳情請瀏覽：https://www.birdie.com.hk/mobile/student-plan/?lang=zh