自由鳥招募「旅行師」！ 請全港大專生一年免費飛4次亞洲做旅遊KOL

剛推出「學生自由飛快閃優惠」的自由鳥又有新搞作！它們宣佈招募「自由鳥旅行師」，免費請本地全日制大專生一年飛亞洲4次，盡享免費外遊數據，並提供平台予旅行師與自由鳥粉絲分享旅遊體驗，預習成為全職旅行KOL。

合資格大專生只需於2023年9月30日或之前，於設定為公開的Instagram帳號內張貼任何關於吃喝玩樂的帖文，Tag @birdiestagram、 #自由鳥旅行師，自由鳥將於2023年10月4日挑選兩位優勝者，再透過優勝者IG帖文通知領獎詳情。 第一屆旅行師可自選旅行目的地，包括日本、南韓、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、中國、澳門，再於旅程中與自由鳥粉絲互動、分享吃播、大癲之旅行體驗。