至尊一站式旅遊玩樂體驗平台大獎 | Klook 10載陪伴香港成長 放試玩帶領盛事經濟

•Klook CRM Manager Ms. Sheila Chan（左）

經歷港人對旅遊體驗的變化，陪伴香港一起成長，一站式旅遊玩樂體驗平台Klook今年慶祝成立10周年。Klook無懼旅遊生態變遷，特別是疫情期間的Staycation、疫後報復式旅遊，以及現時深受年輕人歡迎、專注深度體驗的解鎖式旅遊，持續提供多元化與豐富的玩樂體驗，「放試玩盡十年」。適逢Klook歡度成立十載之際，品牌再度蟬聯「至尊一站式旅遊玩樂體驗平台」大獎，雙重喜慶可謂意義非凡。 旅遊科技先驅 促進亞太經濟增長與就業機會 Klook目前涵蓋全球2,300多個目的地，為旅客提供逾50萬個體驗，包括酒店住宿、交通及景點玩樂等活動。截至2024年6月，Klook各平台每月的總訪問量高達7,100萬，同期累計完成旅行次數更達到1.4億次。

經歷了疫情期間業界最大危機，在疫情過後，Klook見證了亞太區旅遊業以超出市場預期的速度復常。旅遊業復甦帶動了許多產業的經濟發展，而Klook在過去10年便成就了「Klook經濟體」。客戶在平台上預訂的每個項目都會轉化為社區、商戶及產業的收入來源，從而帶動本土經濟及創造就業機會。據統計，在2023年Klook的業務對亞太地區的國內生產總值（GDP）作出了約72億美元的貢獻，並創造了超過219,000個就業機會，明確反映了平台在地區旅遊業中的重要經濟引擎角色。



倡導負責任旅遊 「可持續發展」愈趨受重視，就連新一代都會關注旅遊如何影響社區和生態。有見及此，Klook最近也宣布加入全球可持續旅遊委員會，積極落實在地環境保護。目前平台已認證逾200個永續旅遊活動，讓旅客擁有更多選擇，參與符合環境友善的體驗活動。其他措施亦包括與重視可持續發展的企業合作、推出透過第三方認證達致更高要求的旅行標準、及對提供動物旅遊體驗的商戶提出更高的動物福利標準。平台更特別針對大象體驗，並引入了與亞洲圈養大象標準專家協商制定的標準。Klook將專注於促進旅客與當地社區之間更深層的連結，因為Klook相信，當旅客深入了解當地文化與生活方式，就可以創造出更有意義的旅行體驗。

成Coldplay香港官方旅遊玩樂夥伴 撐起入境旅遊業 香港要發展盛事經濟，大量活動吸引訪港旅客必不可少。Klook上月宣布成為「Coldplay: Music of The Spheres World Tour」的香港官方旅遊玩樂夥伴，為樂迷們提供包括演唱會門票和本地酒店住宿的體驗套票。這些體驗套票正是針對因挑選和預訂酒店的繁瑣過程而對過夜旅程卻步的樂迷，為他們提供一站式方案，讓他們能全情投入音樂世界，而毋須擔心住宿問題。同時藉著套票帶來的便利，吸引旅客在香港多留數天，在觀賞演唱會外，亦能同時享用香港餐飲、交通和零售等配套。難怪Klook在2024年的到港旅客足跡錄得逾四成增長，進一步顯示香港仍受海外旅客喜愛。

最近，Klook更與香港快運航空攜手合作，為旅遊愛好者帶來無與倫比的靈活性和多元化的選擇。屆時旅客將能夠 更加輕鬆地安排出行，從購票、住宿到目的地活動，均可享受方便無縫的預訂體驗，隨時於兩個平台之間選擇所需的服務，香港快運用戶將收到由Klook提供的目的地和整體旅遊產品建議，幫助用戶更簡易快捷地規劃行程，享受旅程的每項細節。